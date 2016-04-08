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Киноафиша Рецензии «Хардкор»: Рецензия Киноафиши

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

8 апреля 2016 00:00
«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Безумный Генри

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Хардкор»

В связи с появлением качественных компьютерных игр, кино стало не единственной возможностью почувствовать себя участником нереальных событий. Поэтому для кого-то видеоигры стали более правдоподобно погружающей в себя реальностью. А вот российский режиссёр Илья Найшуллер пошёл ещё дальше и совместил оба явления, сотворив нечто такое, чего до него ещё никто не делал. Фильм «Хардкор» вырос из его же клипа, снятого от первого лица, который при поддержке Тимура Бекмамбетова превратился в полноценный фильм. В центре сюжета парень по имени Генри, который просыпается в лаборатории и обнаруживает у себя отсутствие парочки конечностей. Но рядом оказывается прекрасная девушка Эстель, называющая себя его женой. С её помощью Генри превращается в полукиборга, получив супермощные протезы. Однако супруга не успевает подключить ему голосовую программу, потому что на здание нападет злодей-альбинос Акан. С этого момента герой пускается в бега, сопровождаемые нескончаемым экшеном и делающей безумные сальто камерой. Не забудьте взять с собой бумажные пакетики, ведь подобный аттракцион не предназначен для людей со слабым вестибулярным аппаратом.

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Хардкор»

Уже со вступительных титров ясно, что впереди вас ожидает изощрённое безумие, море крови и гора отрубленных конечностей. Повествование выстроено строго по принципу видеоигры и сопровождается всеми её атрибутами. Герой просыпается в небольшой комнате, перед ним появляются незнакомые лица, которые кратко вводят в курс дела, но ничего конкретного не говорят. Далее следует неожиданный толчок ко всему последующему действу, в данном случае нападение врага и похищение жены, после чего персонаж отправляется спасать свою принцессу, попутно встречая союзников и полчища значительно уступающих ему в силе врагов, перемежающихся с противниками посерьёзнее. Герой собирает с трупов заслуженную добычу, включающую в себя самое разнокалиберное оружие, и по кусочкам собирает информацию, ведущую его к финальной схватке. Единственное, что идёт вразрез с игровым процессом, это то, что у героя тут всего одна жизнь. Хотя нашему Генри больше и не надо, ведь он настолько непробиваемый, что ему не требуются сохранения.

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Кадр со съёмок фильма «Хардкор»

К сожалению, повлиять на ход событий у вас не получится, ведь всё уже давно было прописано в сценарии. Зато вы увидите происходящее именно так, как видит его главный герой. Не стоит строить особых ожиданий по поводу блестящего и продуманного сюжета, так как вся суть заключается в подаче материала, а не в его содержании. Тут всё предельно просто, а мотивация героя сводится исключительно к выживанию, поиску любимой и наказанию злодея. Но есть у картины один недостаток, который, впрочем, обусловлен индивидуальными предпочтениями и особенностями зрителей. Если вы когда-нибудь съедали целиком гигантский и неприлично сладкий десерт, то вам это будет знакомо. Первые ложки кажутся чем-то запредельным и потрясающим, но чем больше ты съедаешь, тем более приторным становится вкус, а под конец и вовсе хочется оказаться один на один с белым другом. То же самое происходит и с«Хардкором». Он захватывает тебя с первых же секунд и кажется чем-то фантастическим и невероятным, но ближе к середине может возникнуть чувство сильной тошноты, а также желание, чтобы кто-нибудь нажал паузу. Хотя в этом плане всё очень субъективно, ведь пресыщение наступает для каждого по-разному.

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Кадр со съёмок фильма «Харкор»

Для отечественного фильма, к тому же с небольшим бюджетом, это огромный прорыв. Пусть в нём отсутствует сильный сценарий, но его воплощение просто фантасмагорическое. Очень умело Найшуллер вплетает в эту виртуальную реальность российскую самобытность в шутливом ключе. И эти современные болезни нашего общества добавляют не только некий шарм, но и высмеиваются по-доброму и не так агрессивно и навязчиво, как в тех же комедиях. Из актёров более всех запоминается Шарлто Копли, который перебегает из одного образа в другой, и каждый новый превосходит предыдущий. Ну а его перформанс в лаборатории, хоть и кажется неуместным, не может не порадовать ценителей мюзиклов. Из Козловского злодей получился весьма специфичный, внешне сочетающий в себе Сайласа из «Кода да Винчи» и Визериса из «Игры престолов». Он не совсем вписывается в типаж антагонистов из компьютерных игр, но от этого не становится менее харизматичным. Женским персонажам особо не пришлось стараться, ведь главное для них было – просто не терять сексапильности. Хейли Беннетт тому доказательство, ведь от неё требовалась исключительно милая мордашка, поэтому ярым феминисткам от просмотра лучше воздержаться. На положительное восприятие картины влияют и актёры эпизодов, среди которых Сергей Шнуров и Александр Паль, чьё участие добавляет комичности. А в парочке сцен затесался даже Тим Рот.

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Хардкор»

Фильм рекомендован к просмотру, если вы любите новаторское кино, без ума от видеоигр и обожаете невообразимую жесть на экране. А вот тем, кого постоянно укачивает в транспорте, смотреть строго с другом, который сможет вывести вас из зала в случае необходимости или подставить ладошки.

«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Хардкор»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хардкор»

Трошина Олеся

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