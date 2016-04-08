«Хардкор»: Рецензия Киноафиши

Безумный Генри

Кадр из фильма «Хардкор»

В связи с появлением качественных компьютерных игр, кино стало не единственной возможностью почувствовать себя участником нереальных событий. Поэтому для кого-то видеоигры стали более правдоподобно погружающей в себя реальностью. А вот российский режиссёр Илья Найшуллер пошёл ещё дальше и совместил оба явления, сотворив нечто такое, чего до него ещё никто не делал. Фильм «Хардкор» вырос из его же клипа, снятого от первого лица, который при поддержке Тимура Бекмамбетова превратился в полноценный фильм. В центре сюжета парень по имени Генри, который просыпается в лаборатории и обнаруживает у себя отсутствие парочки конечностей. Но рядом оказывается прекрасная девушка Эстель, называющая себя его женой. С её помощью Генри превращается в полукиборга, получив супермощные протезы. Однако супруга не успевает подключить ему голосовую программу, потому что на здание нападет злодей-альбинос Акан. С этого момента герой пускается в бега, сопровождаемые нескончаемым экшеном и делающей безумные сальто камерой. Не забудьте взять с собой бумажные пакетики, ведь подобный аттракцион не предназначен для людей со слабым вестибулярным аппаратом.

Кадр из фильма «Хардкор»

Уже со вступительных титров ясно, что впереди вас ожидает изощрённое безумие, море крови и гора отрубленных конечностей. Повествование выстроено строго по принципу видеоигры и сопровождается всеми её атрибутами. Герой просыпается в небольшой комнате, перед ним появляются незнакомые лица, которые кратко вводят в курс дела, но ничего конкретного не говорят. Далее следует неожиданный толчок ко всему последующему действу, в данном случае нападение врага и похищение жены, после чего персонаж отправляется спасать свою принцессу, попутно встречая союзников и полчища значительно уступающих ему в силе врагов, перемежающихся с противниками посерьёзнее. Герой собирает с трупов заслуженную добычу, включающую в себя самое разнокалиберное оружие, и по кусочкам собирает информацию, ведущую его к финальной схватке. Единственное, что идёт вразрез с игровым процессом, это то, что у героя тут всего одна жизнь. Хотя нашему Генри больше и не надо, ведь он настолько непробиваемый, что ему не требуются сохранения.

Кадр со съёмок фильма «Хардкор»

К сожалению, повлиять на ход событий у вас не получится, ведь всё уже давно было прописано в сценарии. Зато вы увидите происходящее именно так, как видит его главный герой. Не стоит строить особых ожиданий по поводу блестящего и продуманного сюжета, так как вся суть заключается в подаче материала, а не в его содержании. Тут всё предельно просто, а мотивация героя сводится исключительно к выживанию, поиску любимой и наказанию злодея. Но есть у картины один недостаток, который, впрочем, обусловлен индивидуальными предпочтениями и особенностями зрителей. Если вы когда-нибудь съедали целиком гигантский и неприлично сладкий десерт, то вам это будет знакомо. Первые ложки кажутся чем-то запредельным и потрясающим, но чем больше ты съедаешь, тем более приторным становится вкус, а под конец и вовсе хочется оказаться один на один с белым другом. То же самое происходит и с«Хардкором». Он захватывает тебя с первых же секунд и кажется чем-то фантастическим и невероятным, но ближе к середине может возникнуть чувство сильной тошноты, а также желание, чтобы кто-нибудь нажал паузу. Хотя в этом плане всё очень субъективно, ведь пресыщение наступает для каждого по-разному.

Кадр со съёмок фильма «Харкор»

Для отечественного фильма, к тому же с небольшим бюджетом, это огромный прорыв. Пусть в нём отсутствует сильный сценарий, но его воплощение просто фантасмагорическое. Очень умело Найшуллер вплетает в эту виртуальную реальность российскую самобытность в шутливом ключе. И эти современные болезни нашего общества добавляют не только некий шарм, но и высмеиваются по-доброму и не так агрессивно и навязчиво, как в тех же комедиях. Из актёров более всех запоминается Шарлто Копли, который перебегает из одного образа в другой, и каждый новый превосходит предыдущий. Ну а его перформанс в лаборатории, хоть и кажется неуместным, не может не порадовать ценителей мюзиклов. Из Козловского злодей получился весьма специфичный, внешне сочетающий в себе Сайласа из «Кода да Винчи» и Визериса из «Игры престолов». Он не совсем вписывается в типаж антагонистов из компьютерных игр, но от этого не становится менее харизматичным. Женским персонажам особо не пришлось стараться, ведь главное для них было – просто не терять сексапильности. Хейли Беннетт тому доказательство, ведь от неё требовалась исключительно милая мордашка, поэтому ярым феминисткам от просмотра лучше воздержаться. На положительное восприятие картины влияют и актёры эпизодов, среди которых Сергей Шнуров и Александр Паль, чьё участие добавляет комичности. А в парочке сцен затесался даже Тим Рот.

Кадр из фильма «Хардкор»

Фильм рекомендован к просмотру, если вы любите новаторское кино, без ума от видеоигр и обожаете невообразимую жесть на экране. А вот тем, кого постоянно укачивает в транспорте, смотреть строго с другом, который сможет вывести вас из зала в случае необходимости или подставить ладошки.

Кадр из фильма «Хардкор»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хардкор»

Трошина Олеся