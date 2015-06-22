«Мир Юрского периода»: Рецензия Киноафиши

Война и мир юрского периода

Несмотря на то что в старую франшизу наконец-то, после десятилетних маяний, влили свежую кровь – человечью (сценарно-режиссерскую) и рептилью, новый аттракцион скроен по стопроцентно спилберговской мерке: чтобы воссоединить семью, пребывающую на грани развода, нужна толпа свирепых динозавров, вырвавшихся из загона. Разумеется, с последующим показательным укрощением, которое переходит в воссоединение всего и вся и в немеркнущее торжество семейных ценностей.

Режиссер Колин Треворроу, до этого поставивший очаровательную иронико-фантастическую (мело)драму «Безопасность не гарантируется», утвердил, впрочем, упомянутые ценности весьма своеобразно. Главная героиня новой серии – свежевыведенная генетиками Indominus rex, смонтированная из тираннозавра, велоцираптора, карнотавра, гиганотозавра, майюнгазавра, ругопса, а также каракатицы и древесной лягушки. Барышня, по уверению сотрудников заведения, испытывает психологические проблемы, связанные, цитирую, с «изоляцией» и «отсутствием социальной среды» (вначале, правда, у нее был еще брат-близнец, но довольно быстро она, представьте себе, представьте себе, съела близнеца). И теперь ей, теневой альфа-самчихе парка развлечений, предстоит вступить в схватку за лидерство с бывшим морпехом, по совместительству вожаком стаи велоцирапторов. А чтобы придать внушительности экс-морпеху, предводительствуемые им велоцирапторы увеличены съемочной группой по меньшей мере втрое (в реальности это были существа, имевшие в высоту 60–70 сантиметров, весившие порядка 20 килограммов, вдобавок с перьями, но перья, видимо, показались режиссеру слишком милым и уютным аксессуаром; про пернатых начальник службы безопасности парка уже не сказал бы: «Прикинь, если бы их могли использовать в Ираке!»). Индоминус-рексиха же наделена свойствами почти мистическими, как будто в ее ДНК включили генетические фрагменты не только лягушки с каракатицей, но еще и целого батальона морских котиков (впрочем, как знать…). Она исчезает из поля зрения тепловых датчиков, совершает разные тактические маневры, например расцарапывает стену – «под Бэнкси», и даже выдирает из собственной плоти маячок слежения (примерно так же Шварценеггер в фильме «Вспомнить всё» доставал у себя из носа вражеский навигатор): вообще всячески издевается над бесхитростной и некомпетентной охраной, которая думает, что здоровенного ящера можно обуздать электрошокером и что от него запросто убежишь на каблуках. И только армейский мачо в поединке, на кону которого – альфа-самость и симпатичная сотрудница на десерт, сумеет осадить строптивую и гордую динозаврессу. Для этого, правда, ему придется щедро полить себя бензином, ибо от рептилии, реагирующей на термоизлучение, помогает скрыться исключительно бензин. Но стоит ли предъявлять претензии по части логики к режиссеру, который снимает бои динозавров в грязи – с бюджетом в 150 (или сколько там на самом деле?) миллионов долларов…

Сергей Терновский