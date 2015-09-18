«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»: Рецензия Киноафиши

"Лабиринт был всего лишь началом" - гласит слоган фильма.

И начало, честно скажем, было так себе. Вторая работа молодого и (возможно) перспективного режиссера Уэс Болла, вернее ее трейлер, немного внушила небольшую надежду, что это все затеяли не зря (хотя в какой это вселенной бывают честные трейлеры). Ведь в мире столько стоящих постапокалиптических трилогий, а выбор пал на творение Джеймса Дэшнера - "Бегущий по Лабиринту", и этот выбор надо оправдывать. Получилось ли?

Итак, это фильм – экшен, созданный исключительно для кинотеатра, попкорна и стаканчика пепси. Много-много спецэффектов и напряженных моментов. Короче: ярко, динамично, насыщено. И именно это отличает вторую часть от первой. Делает ее лучше! Правда, лабиринтов для забегов здесь не оказалось, но кому это мешает. От начала и до конца главные герои "сверкают пятками", а самые «вкусные» моменты лишь тогда, когда в миллиметрах от этой самой пятки смертельная опасность. В общем, я практически рассказала сюжет, который может уместиться в два слова – «куда-то бегут», но ведь название-то раскрывает, уже хорошо.

Attention: Крепитесь, книжные любители. Фильм явно сняли по мотивам (и весьма отдаленным). Хотя вольнодумец Уэс очень-очень обещал третью часть не трогать и оставить в первозданном виде. Спасибо.

Спасибо можно сказать и за визуальную картинку. Хоть сегодня никого и не удивить красотой и реалистичностью кадров, но посмотреть на то, во что может превратиться мир после какого-нибудь апокалипсиса – интересненько. Разрушенный, пустой и поэтому жуткий город: оставленные машины, сожженные вспышкой дома, безлюдные улицы. Люди, к слову, есть, но либо они в страхе прячутся, либо зомби. Да-да, фильм, оказывается, почти про них. Вернее, это вирусные "шизы", но на вид натуральные зомбаки, честное слово.

Раз уж заговорили о людях и нелюдях, то обратим внимание на актерский состав. Что касается главных героев стороны добра, то здесь без изменений - милые бегающие мальчики (чья главная актерская задача – убежать как можно быстрее и дальше) и их подружка, по совместительству вторая Белла - Кая Скоделарио. Если тут есть любители британского сериала "Skins", то простите, но любимица Эффи сыграла бездарно - с вечно открытым ртом, но молча. Может просто жарко.

А если кого и выделить особенно, да еще со знаком "+", то это, безусловно, Мизинца, ой, то есть Эйдана Гиллена, чья харизма раздавливает образ злого ученого и делает из него экранного любимца, которого постоянно ждешь в кадре. Кстати, даже тема публичного дома была немного раскрыта, жаль только, что Эйдан совсем к этому не причастен.

Музыка, музыка… вот что еще может хоть немного спасти фильм. Словно суженого у окна, я весь фильм ждала крутой саунд. Дождалась! Но только один, хоть и дико атмосферный. За него еще одно спасибо композитору Джону Песано.

Что в итоге? Это еще одна постапокалиптическая история о том, как "особенные обособляются и спасают мир". Отнесем сюда же «Дивергент», «Голодные игры». Неизвестно, сколько еще таких вот книжек ждет своего часа славы (или позора) на экране. Однотипно до невозможности, к сожалению, но вжаться в кресло и попереживать за героев Вам удастся, а это уже неплохо. Хорошего просмотра!

Эмма Франк