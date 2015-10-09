Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Пиковая дама: Черный обряд - трейлер
Киноафиша Трейлеры Пиковая дама: Черный обряд. Трейлер

Пиковая дама: Черный обряд. Трейлер

🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 июля 2015
Пиковая дама: Черный обряд – С древних времен считается, что любое зеркало может стать порталом в мир мертвых. Одним из старейших мистических ритуалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой Дамы. Четверо подростков в шутку решают призвать ее, но даже не подозревают, на какие ужасы они обрекли себя и своих близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока не получит их души.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
ТА 9 октября 2015, 16:47
Мы посмотрели с интересом. Понравился фильм.✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
партизан 9 октября 2015, 16:47
не ожидано годный фильм получился)
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:47
Подростки на выходе сообщили билетёрше:"Мы смотрели как комедию"

На уровне убогих фильмов выходного дня на телеканале"Россия"
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:47
Унылое гумно✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Андрей 15 мая 2016, 12:27
Оценка
не очень фильм! могли бы получше сюжет раскрыть или придумать!
много несоответствий и противоречий в моментах...
я думаю, в жанре ужасов, российский кинематограф может больше ;))
15 мая 2016, 12:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.5 Пиковая дама: Черный обряд
Пиковая дама: Черный обряд ужасы, 2015, Россия
Алиса в стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в стране чудес  трейлер 2
Мужские правила моего деда - трейлер 01:52
Мужские правила моего деда  трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Искупление - трейлер 01:45
Искупление  трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше