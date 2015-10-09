Пиковая дама: Черный обряд
– С древних времен считается, что любое зеркало может стать порталом в мир мертвых. Одним из старейших мистических ритуалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой Дамы. Четверо подростков в шутку решают призвать ее, но даже не подозревают, на какие ужасы они обрекли себя и своих близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока не получит их души.
На уровне убогих фильмов выходного дня на телеканале"Россия"
много несоответствий и противоречий в моментах...
я думаю, в жанре ужасов, российский кинематограф может больше ;))
