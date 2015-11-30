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Училка. Трейлер
Училка. Трейлер
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Дата публикации: 25 ноября 2015
Училка
– Внезапную тишину школьных коридоров оглашает выстрел. Доведенная до крайности учительница истории берет в заложники целый класс. Но вскоре ситуация в корне меняется и заложницей становится она сама…
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appleq
30 ноября 2015, 23:53
Очень правдивый фильм, в котором честно показаны проблемы образования. И ярко выражено - каким стали дети-старшеклассники. У них нет уважения, нравственных понятий и тем более целей в жизни.
Рекомендую посмотреть этот фильм каждому человеку! Очень странно, что рейтинг фильм всего 6,3 за пару дней показа.
Ирина Купченко невероятная актриса и школьники здорово сыграли.
30 ноября 2015, 23:53
0
0
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alex
30 ноября 2015, 23:53
фильм хороший. 16+ с почти хэппи-эндом.
и песня хорошая в финале, из советского детского мюзикла.
Ирина Купченко - ай, молодца! - приятно было на неё смотреть и слушать её весь фильм. Ученики все её тоже неплохо смотрелись.
ярко выделялась работа актрисы-почти чеховская "Чайка"-, сыгравшей "а я рядом"(административного работника школы) с батончиками от Бабаевской.
посыл фильма ясен. не чернуха. налицо круговая порука и ожидание перемен.
ещё понравилось, как оператор в начале фильма снял утро "училки".
ещё раз гляну обязательно, но, скорее всего, дома на диване.
30 ноября 2015, 23:53
0
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belkadura
31 января 2016, 23:00
Да. Хороший фильм. Но боюсь, что 95% посетителей кинозалов, так же не знают Жванецкого..)
Купченко - да. Молодец. Держит аудиторию.
Может, через чур затянут...
И ещё.... Не стоило брать тошнотворных Гребенщикову и Мерзликина...Типа, ради кассы? Уж, как-то актёришки уровня "камеди клаб", диссонируют с актёрской работой главной героини.
31 января 2016, 23:00
0
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z777
1 февраля 2016, 12:26
когда приехал полковник спецназа(мерзликин) я понял что это комедия
1 февраля 2016, 12:26
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6.4
Училка
триллер, драма, 2015, Россия
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Рекомендую посмотреть этот фильм каждому человеку! Очень странно, что рейтинг фильм всего 6,3 за пару дней показа.
Ирина Купченко невероятная актриса и школьники здорово сыграли.
и песня хорошая в финале, из советского детского мюзикла.
Ирина Купченко - ай, молодца! - приятно было на неё смотреть и слушать её весь фильм. Ученики все её тоже неплохо смотрелись.
ярко выделялась работа актрисы-почти чеховская "Чайка"-, сыгравшей "а я рядом"(административного работника школы) с батончиками от Бабаевской.
посыл фильма ясен. не чернуха. налицо круговая порука и ожидание перемен.
ещё понравилось, как оператор в начале фильма снял утро "училки".
ещё раз гляну обязательно, но, скорее всего, дома на диване.
Купченко - да. Молодец. Держит аудиторию.
Может, через чур затянут...
И ещё.... Не стоило брать тошнотворных Гребенщикову и Мерзликина...Типа, ради кассы? Уж, как-то актёришки уровня "камеди клаб", диссонируют с актёрской работой главной героини.
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