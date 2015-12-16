«Звездные войны: Пробуждение силы»: Рецензия Киноафиши

Старый новый фильм Очень сложно подобрать слова, чтобы описать фундаментальное значение космической саги Джорджа Лукаса для каждого отдельного фаната и для всей киноиндустрии в целом. Поклонники «Звёздных войн» на протяжении десяти лет ждали выхода в свет новой трилогии, и, наконец, это знаменательное событие состоялось. Правда, в этот раз руководил проектом Джей Джей Абрамс, известный тем, что воплотил на большом экране не менее популярную эпопею о космосе «Звёздный путь», а также стал создателем нашумевшего сериала «Остаться в живых». Режиссёрское кресло он согласился занять далеко не сразу, но, к счастью, переговоры увенчались успехом. Это решение было принято уже после продажи «Lucasfilm» компании «Disney», и оно, несомненно, оказалось крайне удачным (в этом вы убедитесь, как только увидите первые минуты фильма). Ведь если и есть в этом мире кто-то, способный так же умело перенести действо картины за пределы нашей Галактики, как это делал Лукас, то это именно Абрамс

Над сценарием Джей Джей поработал совместно с Лоуренсом Кэзданом, который уже внёс свою лепту в создание двух частей старой трилогии, а также Майклом Арндтом, чья дебютная работа над картиной «Маленькая мисс счастье» принесла ему «Оскар». Естественно, в написании им пригодились и сценарные наброски создателя вселенной, Джорджа Лукаса, к которому на протяжении всего съёмочного процесса неустанно обращались за советами и консультациями. Подробности сюжета очень долгое время держали в тайне, ясно было лишь одно – события перенесут зрителей на 34 года в будущее после свержения Империи. За это время демократия была восстановлена, а вместе с ней создана новая Республика. Однако окончательно зло искоренить не удалось, поэтому из пережитков диктатуры Дарта Сидиуса родился новый антагонист. Что он собой представляет, пока остаётся загадкой, но зато известно о воскрешении под его началом тёмной стороны силы в лице верного приспешника Кайло Рена. Что касается проводников добра и света, то помимо дальнейшей судьбы персонажей из первой трилогии, существенная роль в фильме уделена новым героям. Среди них бывший штурмовик Финн и юная мусорщица по имени Рей.

Стоит только на экране появиться знаменитой фразе, начинающей все фильмы саги, а также фирменной музыке, как по всему телу проходит лёгкий электрический заряд. А колебания силы, захлестнувшие кинозал, заставляют почувствовать, что остальные зрители испытывают те же чувства. Все мы становимся частью явления, имеющего огромную культурную ценность и не увядающего на протяжении десятков лет, даже несмотря на многолетние пробелы между трилогиями. Прежде всего, это фильм-ностальгия, который вобрал в себя всё то лучшее, что было в предыдущих частях. Многие согласятся, что ближе сердцу всегда были именно Хан Соло с Чубаккой, Люк и Лея, которые в новой картине стали неким напоминанием о течении времени и накладываемых им отпечатков. При этом несомненным достоинством стало использование эффекта старины, облачённой в современные технологии. Потёртые корабли, поржавевшие дроиды, костюмированные инопланетяне и максимально естественные съёмки создают ту самую эстетику, которая больше отсылает к старой трилогии, нежели к вычурной новой, напоминающей идеальный праздничный торт. Да и сам сюжет закручен не на политике, а на борьбе добра со злом, свержении системы, угрожающей демократии и нескольких человеческих судьбах, способных изменить ход истории.

Музыка и спецэффекты не требуют того, чтобы о них разглагольствовать, ведь уже заведомо известно, что здесь поработали истинные профессионалы, которые отшлифовали всё до безупречности. А вот актёры просто превзошли все ожидания, поэтому достойны отдельного упоминания. Воспользовавшись старой традицией брать на роли малоизвестных личностей, Абрамс явно принял верное решение. Дэйзи Ридли воплотила самый искренний и живой образ в этом фильме. Создаётся впечатление, будто до этого она была звездой немого кино, так как на её лице каждую секунду читаются настоящие эмоции, не требующие слов, чтобы их понять и почувствовать. Такая проницательная игра настолько поглощает, что возникает желание ни на секунду не выпускать её персонажа из поля зрения. Перед Адамом Драйвером, в карьере которого до этого были роли одних лишь хипстеров или чудаков, встала непростая задача – вдохнуть новую жизнь в главного злодея, одновременно избегая и добиваясь сходства с Дартом Вейдером. Его терзают уже совершенно другие внутренние противоречия, но при этом не менее животрепещущие. Донал Глисон в форме, отсылающей к фашистам, и в образе жестокого генерала Хакса, наконец, выходит из привычного амплуа и доказывает многогранность своего таланта. А Оскар Айзек и Джон Бойега отлично сошлись именно в дуэте, при этом отлично смотрясь и по отдельности.

Вполне вероятно, что «Пробуждение силы» в первый же уикенд побьёт какой-нибудь кассовый рекорд. Не только благодаря невиданной доселе рекламной кампании, но и потому, что такое событие пропустить не представляется возможным. Объективных, да и каких-либо других, причин, чтобы не смотреть фильм просто не существует. К тому же это вполне достойное завершение очередного весьма яркого киногода.

Олеся Трошина