«Самый лучший день»: Рецензия Киноафиши

В канун этого Нового Года заблиставшая сравнительно недавно звезда современного российского кинематографа по имени Жора Крыжовников дарит зрителям повод не только вновь насладиться любимыми отечественными хитами, но и самим поучаствовать в их исполнении. Добавив к слову «комедия» приписку «караоке», дав главным героям в руки микрофоны, чтобы они могли петь при каждом удобном случае, и поместив закрашиваемый текст на экран, режиссёр претендует на создание совершенно нового жанра. На деле же он просто трансформирует свои предыдущие полнометражные работы («Горько», «Горько 2») в некое подобие мюзикла, отдавая предпочтение всё той же излюбленной начинке, за которую его уже пророчат в наследники Гайдая. Он научился искусно демонстрировать не только сложившиеся в народе стереотипы, но и преподносить пороки, а вместе с тем и традиции, своих соотечественников в шутливой манере. И с этим трудно поспорить, ведь достаточно только выйти на улицу, сходить на русскую свадьбу или отправиться в ближайшее село, как вы тут же увидите героев из его фильмов. Наверное, это и подкупает зрителей, которые так любят во весь голос посмеяться над собой.

Дмитрий Нагиев отбрасывает в сторону амплуа дерзкого мачо и примеряет на себя те давно позабытые образы из сериала «Осторожно, модерн!», перевоплотившись в неуверенного в себе сотрудника ДПС Петю Васютина. Он делает предложение любимой девушке Оле, ради которой он уже даже полгода, как не пьёт. Её роль исполняет знакомая по прошлым фильмам Крыжовникова Юлия Александрова. Как это было в пьесе у Островского «Старый друг лучше новых двух», всё разрушается и начинает идти наперекосяк, когда на пути главного героя встречается коварная обольстительница, относящаяся к сословию повыше. Алина Шёпот, скандальная поп-певица в исполнении солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной, не желает лишаться прав за вождение в нетрезвом виде и столкновение со служебной машиной, поэтому старательно спаивает Васютина и завлекает его в свои коварные сети. Их безумные алкогольные гуляния длятся на протяжении нескольких дней, что ставит под угрозу не только будущий брак Пети, но и всю его дальнейшую судьбу.

Если вы скептичны по натуре и считаете, что картины подобного рода тянут отечественный кинематограф ко дну, а также ждёте идеальное пение, подобное тому, которое можно услышать в классических мюзиклах, то на фильм идти, определённо, не стоит. Вся эта бурная фантасмагория из гулянок, тотальной алкоголизации и демонстрации народности в таком случае может вызвать отторжение. Что касается песен, то они исполняются в нарочито небрежной манере и включают в себя частое непопадание в ноты. Хотели получить реальное караоке на экране, а не прекрасное пение обученных тому в обязательном порядке актёров? Получите и распишитесь. Не обошлось также без аллюзий на массовую культуру и современность. Помимо повсеместных «селфи» с последующим выкладыванием в сеть, ставших уже обыденностью в кино, тут даже есть отсылка к «Звёздным войнам» и ролевым сообществам. Как в том же "Горько", с большой частотой съёмка сменяется на любительскую, а переходы между кадрами будто бы постоянно подмигивают зрителям. Если вы ещё не устали от шаблонных и предсказуемых комедий, во время которых можно расслабиться и ни о чём не думать, то «Самый лучший день» подойдёт, как нельзя лучше. Но чего уж точно не сыскать в картине Крыжовникова, так это сюжетных тонкостей, будоражащей душу актёрской игры и хоть какого-либо смысла, кроме того, что человеку не хватает лишь трезвости, чтобы привести свою жизнь в порядок.

Олеся Трошина.