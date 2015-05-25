«Земля будущего»: Рецензия Киноафиши

Как ни парадоксально это прозвучит, «Земля будущего», по сути, диснеевская вариация на тему «Конгресса» Ари Фольмана, который, в свою очередь, был снят по мотивам «Футурологического конгресса» Станислава Лема. Только если у Лема и Фольмана персонажи употребляли галлюциногены, дабы увидеть светлое будущее, – здесь хватаются за значок с буквой Т (от tomorrow – «будущее») и видят ту же параллельную реальность; все-таки с рейтингом PG не очень-то покормишь детей наркотой. Комические эффекты, впрочем, ровно те же: идет девушка по воображаемому золотистому полю (сцена, заимствованная из «Бумажного дома» Бернарда Роуза), навстречу Городу искусств и наук, сооруженному в Валенсии по проекту Сантьяго Калатравы (именно этот архитектурный комплекс и играет здесь роль «параллельного» мегаполиса), а в реальности ударяется лбом о стену комнаты, катится кубарем с лестницы или заходит по грудь в болото. Не забывая при этом, точнее – даже еще до всякого злоупотребления значком-галлюциногеном, успешно срывать утилизацию объектов НАСА и подсказывать папе, космическому инженеру, как сделать так, чтобы микросхема наконец заработала.

Собственно, значок с буквой Т – это приглашение, воспроизводящее, по словам самих же героев, не столько будущее (или параллельный мир), сколько некий рекламный ролик о будущем, в которое, как метко выразился Илья Кабаков, возьмут не всех. Так прямо и говорят: «рекламный ролик». А в финале рассылают детей – вербовщиков, то есть апостолов, которые на самом деле, видимо, роботы («аудиоаниматроники»), – с целью «заново раскрутить вечеринку». И увлечь туда мечтателей, ибо «мечтатели должны держ-ж-ж-жаться вместе» (там летальный сбой программы, потому фразу слегка заклинивает, но это ничего). Вероятно, именно из-за рекламной конструкции будущее, придуманное в пучинах Эйфелевой башни Эйфелем, Жюлем Верном, Теслой и Эдисоном (лига выдающихся джентльменов по версии Брэда Бёрда), так напоминает картинки, обычно рисуемые Свидетелями Иеговы: дети разных народов, с несмываемой улыбкой и в счастливом всеобщем единении…

Если отбросить ультрабанальный и прямым текстом много раз проговариваемый месседж о том, что нужно мечтать, всегда стремиться к осуществлению своей мечты и никогда не сдаваться (здесь Бёрд, подобно многим коллегам, явно ощутил себя воспитателем на бесконечном тренинге в пользу юношества), – останется несколько забавных моментов. Полет в ванне, например. Это так движется прогресс в «Земле будущего»: от реактивного ранца к летающей ванне. Вообще, в лучших своих эпизодах, наименее клишированных (которых, правда, раз-два и обчелся), постановщик Tomorrowland приближается, если не напрямую апеллирует, к свежим, наиболее «лучезарным» фильмам Жан-Пьера Жёне: «Неудачникам» и «Невероятному путешествию мистера Спивета». Эксцентрический триумф технических приспособлений, фактически, воспроизводит именно стилистику позднего Жёне. К чему-то более-менее похожему Брэд Бёрд уже подступался в анимации: то в «Стальном гиганте», то в «Суперсемейке». В игровой «Земле будущего» тенденция лишь усилилась, однако в целом, да и во многих деталях, действо так и осталось в ежовых рукавицах кондовой диснеевщины, которая неумолимо заливает прошлое, настоящее и будущее шуточным, но в то же время высокоморальным сиропом.

Сергей Терновский