«Зараженная»: Рецензия Киноафиши

Бомба замедленного действия

Очередная лента про вирус, превращающий людей в зомби, позволяет по-иному взглянуть на столь излюбленную и заезженную в кинематографе тему. Эволюция жанра достигла той точки, когда авторы всё дальше отходят от классики и пытаются всеми способами избежать устоявшихся клише. Однако в итоге всё сводится к созданию ещё большего количества стереотипных картин нового поколения. Дебютанты Генри Хобсон и Джон Скотт 3 встали на доселе неизведанную тропу в попытке вывести фильмы про зомби-апокалипсис на следующий уровень. Планета вновь подверглась смертоносному заражению, но в этот раз болезнь прогрессирует гораздо медленнее, что даёт инфицированным возможность перед окончательной мутацией провести время с семьёй. По истечении установленного врачами срока родственники обязаны немедленно поместить заражённых в карантин. Отец главной героини, в исполнении Арнольда Шварценеггера, находит дочь в одной из больниц после того, как её укусили. Доктора отводят Мэгги всего лишь пару недель и на этот срок отпускают домой. Но чем больше прогрессирует болезнь, тем яснее заботливый отец понимает, что не готов отправить свою любимую девочку в карантинную зону, где царит полный хаос.

В кино про зомби зрители привыкли видеть катастрофу в мировом масштабе. Обычно там всё насквозь пропитано неизбежностью и стремительным движением всего человеческого рода к неминуемой гибели. В случае с «Заражённой» акценты смещаются, показывая сугубо личную трагедию персонажей. Здесь также присутствует безысходность, но она распространяется исключительно на внутренний мир героев, которые изо всех сил пытаются справиться с неотвратимостью происходящего. Бесспорно, это редкость, когда на первое место в этом жанре выходит драма. Картина выигрывает благодаря пленяющей атмосфере, облечённой в серые тона, а также потрясающей игре Эбигейл Бреслин. Подача хороша, а вот история и её ключевые моменты не смогли выйти за рамки банальности. Диалоги, хоть и наполнены чувством, всё же получились недостаточно сильными, чтобы пробудить в душе бурю эмоций. Но повод для рефлексии точно найдётся, так как идеей, пронизывающей сюжет от начала до конца, является выбор, с которым может столкнуться каждый. Продолжать ли жизнь, полную страхов и мучений, или же сразу прекратить все страдания, не дожидаясь близкого финала? Фильм стоит смотреть поклонникам более или менее реалистичных событий, ведь ожившие мертвецы, коих практически невозможно сразить, всегда были и остаются неправдоподобными. А вот в медленно прогрессирующий вирус поверить легко, как и во всё то, что происходит на экране.

Трошина Олеся