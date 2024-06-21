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Неуловимые: Последний герой - трейлер
Киноафиша Трейлеры Неуловимые: Последний герой. Трейлер

Неуловимые: Последний герой. Трейлер

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Дата публикации: 9 октября 2015
Неуловимые: Последний герой – Четверка главных героев во главе с Кирой продолжает свою борьбу с несправедливостью. Новая миссия: выследить яхту с крупной партией наркотиков и сдать всех ментам! И почти получилось. Вот только таинственный незнакомец неожиданно взрывает судно наркоторговцев на глазах у полиции и «неуловимых». Кто он — радикальный борец со злом или решил зачем-то подставить ребят? Пока друзья пытаются разобраться, тот сам находит Киру. Теперь она одна знает его мотивы… а еще понимает, что влюбилась по уши.
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Weteran Mc 21 июня 2024, 00:41
Оценка
Вторая часть отечественного криминального триллера "Неуловимые", по прежнему в гл. роли с Сашей Бортич. К актерскому касту присоединился Александр Петров. Вторая часть про то, как группа молодых людей из первой части объединяются и начинают наказывать тех, кого не желает наказывать правосудие.
Не понимаю, почему на Кинопоиске такой низкий рейтинг, ведь фильм смотрится динамично и на "одном дыхании", благодаря своему маленькому хронометражу. Моя оценка: 10 из 10. 👍
21 июня 2024, 00:41 Ответить
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