Неуловимые: Последний герой
– Четверка главных героев во главе с Кирой продолжает свою борьбу с несправедливостью. Новая миссия: выследить яхту с крупной партией наркотиков и сдать всех ментам! И почти получилось. Вот только таинственный незнакомец неожиданно взрывает судно наркоторговцев на глазах у полиции и «неуловимых». Кто он — радикальный борец со злом или решил зачем-то подставить ребят? Пока друзья пытаются разобраться, тот сам находит Киру. Теперь она одна знает его мотивы… а еще понимает, что влюбилась по уши.
Не понимаю, почему на Кинопоиске такой низкий рейтинг, ведь фильм смотрится динамично и на "одном дыхании", благодаря своему маленькому хронометражу. Моя оценка: 10 из 10. 👍
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