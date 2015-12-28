«Крампус»: Рецензия Киноафиши

Бойтесь пряничных человечков.

Слышали? Говорят, что Санта Клаус в этом году не придет. Он объявил забастовку: выкинул все подарки, зажарил и съел оленей – ему не нравятся люди, которым не нужны чудеса. Ведь даже дети в сказки давно не верят, а взрослые… Те ждут рождественских скидок – само Рождество им без надобности. Возьмите для примера семейство Энжелов. Злится мистер Энжел (Адам Скотт): праздники мешают ему работать. Бесится его жена: ей надо готовить семейный ужин. Бьется в истерике старшая дочь: предки не пускают её к парню, требуют, чтоб сидела дома, наслаждалась компанией родственников.

А родственники у них – сущий ад. Дядя Говард никогда не расстаётся с винтовкой, а тётя Линда – со своим недовольством; их дети – три маленьких беснующихся бегемотика – доведут до самоубийства любого. Также имеется в наличии один вечно орущий младенец и одна вечно ворчащая тётя Дороти – старая дева, застрявшая где-то в 50-х (Кончата Феррелл). И вся эта почтенная орава вваливается в тихое семейное гнездо Энжелов, чтобы окончательно испортить и без того ужасное Рождество. Как пережить этот день? Хуже всего приходится младшему сыну хозяев дома – Максу (Эмджей Энтони), ведь совсем недавно он – вот бедолага! – еще верил зачем-то в чудо.

Но к тем, кто не ждет Санта Клауса, приходит его двойник. И имя ему – Крампус… И вот тут авторы фильма начинают немного «лукавить». Дело в том, что «мистер» Крампус – персонаж, который появился отнюдь не вчера. Легенда об этом демоне очень и очень древняя, языческая, зародилась задолго до христианства. Но по сведениям, которые имелись у древних германцев (а Крампус – «выходец» именно из их региона), рогатое чудовище в цепях наведывается лишь к детям, причем сильно провинившимся, а люди взрослые ему нисколько не интересны. В фильме же месть Крампуса и его миньонов настигает всех без разбора. Он заковывает в цепи и утаскивает в тартарары, не обращая внимания на возраст. И карает он не за непослушание, а за неверие в Рождество и за нежелание любить своих родных. А раз не верите и не любите – вот вам!

Однако персонажи «Крампуса» не верят не только в Рождество. В появившихся демонов они верят еще меньше. Что же касается зрителей, то и у них все происходящее особого доверия не вызывает. А загвоздка тут вот в чем. Режиссер Майкл Догерти с самого начала ориентировался на хорроры 80-х: «натурные» съемки проходили в павильонах (с искусственным снегом и белыми тряпками в «роли» сугробов), компьютерная графика использовалась по минимуму – место программистов заняли кукловоды. К тому же, никто не хотел делать фильм совсем уж «кровожадным» (было желание привлечь подростковую аудиторию), потому кровь на экране отсутствует в принципе. Зато есть огромные двухметровые куклы-клоуны, которые проглатывают целиком зазевавшихся детишек, есть пряничные человечки, стреляющие чем-то остреньким, есть толпа ряженых в черных плащах и масках… Вы думаете, этот карнавал хоть сколько-нибудь пугает? Ну, 12-тилетнему ребенку будет немного не по себе, согласна. Человек же взрослый, благополучно переживший на своем веку не один фильм ужасов, о страхе даже не вспомнит. Его опытный зрительский глаз сразу заметит и картонные декорации, и то, что родители как-то уж очень легко смиряются с потерей своих отпрысков. И сразу становится ясно: это все в шутку, все не всерьез, все понарошку.

По счастью, авторы «Крампуса» и сами понимают, что напугать кого-либо «до потери пульса» у них не получится, а потому делают шаг в сторону гротеска и самоиронии: в какой-то момент фильм пугается собственной серьезности и шутки начинают сыпаться с экрана одна за другой. Что же касается финала, то он, к сожалению, вполне предсказуем: авторы заводят своих героев в такие сюжетные дебри, что невольно вздрагиваешь. И сразу становится интересно: а как же они оттуда выбираться-то станут? Но повторюсь: загадка разгадывается самым примитивнейшим образом. И фильм ужасов, который почему-то начался как комедия, заканчивается как самая обычная мелодрама. Смогут ли «смириться» с этим любители пощекотать себе нервы? Не знаю, не очень уверена. На мой взгляд, излишняя сентиментальность и желание почитать нам мораль «Крампусу» сильно мешают. Хотя кто знает? Может, это новый жанр такой – «семейный ужастик»? Ну, в таком случае авторов спешу поздравить: что задумали, то и получили. Можно даже ярлычок на постер повесить: «рекомендовано к просмотру в воспитательных целях». Ибо ничуть не страшно, зато чересчур поучительно.