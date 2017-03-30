«Молодость»: Рецензия Киноафиши

Все думают, что они не способны, значит это нормально

— После боли приходит наслаждение.

— А потом опять боль.

У режиссера Паоло Соррентино довольно необычный почерк в кино - он определенно красив, но далеко не всем понятен. Его очередная картина «Молодость» понравится фанатам «Великой красоты», но заставит скучать противников этого именитого итальянца. В любом случае, гениальности у Соррентино не занимать, он собирает награды с самых престижных кинофестивалей. И «Молодость» не исключение, пускай она не была отмечена на «Оскаре», зато ее номинировали на фестивале в Карловых Варах, «Золотом глобусе», Каннском фестивале, «Сезаре», а Европейская киноакадемия наградила за лучший фильм, лучшего режиссера и лучшую мужскую роль. Насколько заслужено это было - разбираемся в рецензии.

Кадр из фильма «Молодость»

— В горах ты испытываешь невероятные чувства. Ты ощущаешь свободу.

— А я только страх.

— Страх тоже невероятное чувство.

Фред (Майкл Кейн), прославленный композитор и дирижер, отдыхает на альпийском курорте с другом Миком (Харви Кейтель), оскараносным режиссером. Они дружат уже 60 лет, их дети состоят в браке друг с другом. Но на закате жизни у них разные взгляды. Фред отказывается вновь выступать, даже для самой королевы. А Мик не по годам активно работает, думая что успеет перед смертью снять фильм-завещание.

Кадр из фильма «Молодость»

— Говорят, что чувства сильно переоценены. Чушь это. Чувства — это все, что у нас есть.

Вообще Соррентино нет еще и 50 лет, но то, как органично он снимает картину о пожилых людях, как много говорит их устами, наталкивает на мысль, что режиссер уже всерьез задумывается о старости. Два главных героя очень много разговаривают о лучших годах жизни, о том, чего уже не помнят, чего бы еще хотели. Он смотрят на молодежь, на своих детей, отчасти вдохновляя их и помогая им. С ними почти всегда рядом дочь Фреда (Рейчел Вайс) брошенная сыном Мика, и актер, готовящийся к роли (Пол Дано). Составляют им компанию будущий гений музыки - маленький мальчик, мисс Мира, унылая проститутка и многие другие. Множество деталей связывают главных героев с второстепенными.

Кадр из фильма «Молодость»

— Стравинский как-то сказал, что у интеллигенции совсем нет вкуса, с тех пор я стараюсь не стать интеллигентом.

Отчасти вся эта история выглядит как бенефис таких уважаемых актеров как Кейн и Кейтель. Даже их персонажи идеально под них подходят: Майкл - усталый интеллигент, Харви - холерик на пенсии. И все мысли, что озвучиваются в фильме, словно принадлежат этим двум звездам. Многие их диалоги хочется растащить на цитаты, настолько они уникальны и мудры. Но как бы герои не уповали на молодость (как и самые обычные люди), им есть чему поучиться, даже перешагнув порог 80 лет. Откровения, меняющие их взгляды и жизнь, приходят даже на отдыхе в санатории.

Эту вялотекущую трагикомедию разбавляют не только гениальные диалоги, но и, свойственные Соррентино, несколько дикие всплески фантазии, например, левитирующий монах и попсовый клип в качестве сна. Левитация, кстати, может служить и неким намеком на возможность воспарить над всеми этими внутренними терзаниями о прошлом.

Кадр из фильма «Молодость»

— Я ценю иронию, но когда она пропитана ядом, она теряет всю свою силу. И показывает еще кое-что.

— Что?

— Отчаяние.

Великолепный мир богатых - яркий и сочный, санаторий шикарен, а виды пейзажей можно разобрать на самостоятельные красивые открытки. Но Паоло хулиганит, неожиданно разбавляя очередной кадр-шедевр полуголыми престарелыми людьми или сексом пожилой пары в лесу. Фильм вызывает противоречивые чувства, но равнодушным не оставляет точно.

В итоге перед нами кинокартина-размышление, адресованная зрителям всех возрастов. В молодости мы часто стремимся к славе и богатству, а «Молодость» Соррентино рассказывает, о чем думают люди, которые уже достигли чего хотели. Поэтому история оставляет странное послевкусие, которое не пройдет бесследно.

Бариева Лилия