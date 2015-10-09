Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
– В продолжении эпической саги «Бегущий в лабиринте» Томаса и других глэйдеров ждет новое испытание: раскрыть тайну могущественной организации ПОРОК. Выбравшись из лабиринта, ребята оказываются в Жаровне, пустынной местности с невообразимыми препятствиями для дальнейшего пути. Объединившись с бойцами сопротивления, глэйдеры бросают вызов превосходящим силам ПОРОКа и пытаются нарушить планы таинственной организации относительно их жизней.
Болл лишь опозорил имя писателя.
