Дата публикации: 25 августа 2015
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем – В продолжении эпической саги «Бегущий в лабиринте» Томаса и других глэйдеров ждет новое испытание: раскрыть тайну могущественной организации ПОРОК. Выбравшись из лабиринта, ребята оказываются в Жаровне, пустынной местности с невообразимыми препятствиями для дальнейшего пути. Объединившись с бойцами сопротивления, глэйдеры бросают вызов превосходящим силам ПОРОКа и пытаются нарушить планы таинственной организации относительно их жизней.
Андрей 9 октября 2015, 16:33
Крутецкий фильм! Атмосферный, и саундтрек хорош.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
linalexandrova 9 октября 2015, 16:33
Очень неприятно читать отзывы про штампованность фильма. В романе Дэншера ведь были совсем не зомби, а обезумевшие люди. Если Болл взялся экранизировать трилогию, то мог бы хоть ключевые детали не изменять. А так получился совершенно другой фильм, с совершенно другим сюжетом.

Болл лишь опозорил имя писателя.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виталий 9 октября 2015, 16:33
Жаль не прочёл перед просмотром сообщение от 17.09.2015 20:54:25 - сплошной плагиат. Лень перечислять все фильмы, в которых всё это уже было. Тут и "Обитель зла" (в основном), и "Остров" (про избранность), и "Война Миров Z", и вообще любой фильм про мутантов и зомби ("чтобы найти что-то нам нужно разделиться", "ай-ай, его укусили, теперь его рвёт, бежим за вакциной"), побег-преследование, "нас предали", "в третьей части отомстим"... Короче, можно пробежаться на быстрой перемотке по экранке и никуда не ходить!
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Linalexandrova 9 октября 2015, 16:47
Если вы читали книгу, лучше не идти. Полное разочарование...
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Димкис 9 октября 2015, 16:47
Полное разочарование. Первый фильм был таинственным каким-то. Второй - тягомотина про зомби
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Виталий 9 октября 2015, 16:47
Добавили зачем-то зомби из "Обители зла". А дальше штамп на штампе и штампом погоняет.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
зритель 9 октября 2015, 16:47
самый плохой фильм не ходите
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Смотревший 9 октября 2015, 16:47
Ребята, кино про зомбаков. Просто для информаци.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Антоний 9 октября 2015, 16:47
Главное что б четветой не было.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Mister fear 9 октября 2015, 16:48
Круто
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Светлана 15 октября 2015, 00:13
Судя по книге будет и третья часть✊ ✊
15 октября 2015, 00:13 Ответить
