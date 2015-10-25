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Без границ - трейлер
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Без границ. Трейлер

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Дата публикации: 14 августа 2015
Без границ – События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви — яркой и страстной, наивной и нелепой, трогательной и грустной, счастливой и безрассудной, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.
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Potekhin 25 октября 2015, 01:18
Оценка
Это не глупая комедия, а просто хороший фильм, где есть и смешные, и забавные, и грустные, и трогательные эпизоды - всё как в жизни, когда хочется где-то смеяться, где-то улыбнуться, а где-то трудно сдержать слезу. У Чуриковой и Басилашвили роли не эпизодические, а вполне в числе главных. Как всегда, они играют гениально. Великолепная работа оператора - в частности, захватывающие дух виды Москвы и Армении, и очень притом характерные. Эту картину надо смотреть в кинотеатре, а не у телевизора или компьютера. Фильм не затянут, хорошо сбалансирован, смотрится легко. А главная идея картины, сформулированная в финальной реплике героя, представлена очень доходчиво и убедительно.
25 октября 2015, 01:18 Ответить
kisylya 25 октября 2015, 01:18
Оценка
Фильм понравился - легкий, добрый, интересный. Время потрачено не зря. ✊
25 октября 2015, 01:18 Ответить
Bbbugl 26 октября 2015, 23:41
Прекрасный фильм.Никакого вульгарного юмора и бездарностей из Камеди и КВН.Участие таких величин,как Чурикова и Басилашвили,только подтверждает высокий художественный уровень картины.Посыл фильма-в прозвучавшем армянском тосте:"Встретились с добром!"Нашей стране как раз сейчас очень не хватает добра....
26 октября 2015, 23:41 Ответить
alex 28 октября 2015, 00:46
поп-корн спокойно можно кушать, оочень лёгкий фильмец.

конечно, смотрятся с интересом достопримечательности Армении, вход в тбилисский театр (может быть, это действительно был оно), московские абстрактные виды из стекляшек, картины новогоднего ГУМа и Кр.Пл., не надоел и терминал Д аэропорта Шереметьево. Но историйки могли бы быть и "поглубжее" что ли. Хотели, наверное, создатели картины угодить как-то разному зрителю и вероятно поэтому есть там новелла о чьих-то штанцах, - малолетние зрители точно не нуждаются в таких презентациях)))





Момент был удачный, когда "Солнешный удар" казали, так и лучше бы его и оставили до конца смореть

Басилашвили оочень правдиво и по-доброму показал пожилого одинокого человека, пожалуй, только эта сюжетная линия и понравилась .



смотрю я всё ещё российское кино привычка

про жизнь здесь и сейчас, а не как-то там)))
28 октября 2015, 00:46 Ответить
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6.5 Без границ
Без границ комедия, мелодрама, 2015, Россия
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