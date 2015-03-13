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Киноафиша Рецензии «Робот по имени Чаппи»: Рецензия Киноафиши

«Робот по имени Чаппи»: Рецензия Киноафиши

13 марта 2015 00:00
«Робот по имени Чаппи»: Рецензия Киноафиши

Йоханнесбуржец Нил Бломкамп, вооруженный голливудским бюджетом и соответствующими технологиями, вернулся из элизиума туманного в родной Йобург, в мир трущоб, гетто, апартеида и прямоходящих инопланетных кузнечиков, срисованных с так называемой парктаунской креветки. На сей раз, правда, вместо инопланетного интеллекта он сконструировал интеллект искусственный, развернув тему робокопов сразу и в сторону романа воспитания, и в сторону своей любимой социальной сатиры. Как и в случае «Района № 9», зрелище получилось термоядерное. Изрядную часть упомянутой термоядерности обеспечивают вокалисты популярного кейптаунского рэп-рейв-проекта Die Antwoord – Ninja и ¥o-Landi Vi$$er: эта экс-семейная пара, играющая мелких бандюганов с неукротимыми хип-хоп-повадками, довольно быстро превращается в главных героев фильма, которые обучают новорожденного робота правилам крутого выживания в реально конкретном Йоханнесбурге.

«Робот по имени Чаппи»: Рецензия Киноафиши

«Научная» сторона дела явно представляет собою для Бломкампа нечто среднее между пародией и сюжетной условностью. Особенно наглядным это становится на последних примерно двадцати минутах, где перекачка сознаний (во множественном числе!) приобретает совсем уж ирреальные формы, однако и с самого начала режиссера «Чаппи» гораздо больше интересуют этика и психология трущобной жизни, нежели подробности, извините, когнитивной нейробиологии. По интенсивности глобальных вопросов, задаваемых механическим существом, «Чаппи» вполне может сравниться с вторым «Терминатором», да и в развертывании последствий этих вопросов зачастую не уступает картине Джеймса Кэмерона.

Впрочем, в отличие от Кэмерона, Бломкамп старательно разрушает грань между сентиментальностью и пародией. Создателем с большой буквы оказывается простодушный «ботаник», в момент своего божественного творения вдобавок сидящий на Red Bull. Отцом, матерью и братом робота-дитяти становятся обильно татуированные существа в феерических футболках, шортах с изображением долларов и прочих аксессуарах, а домом – какие-то руины, где все стены, одежда и тела исписаны фразами вроде «Fok off!». И пока новоиспеченная мама читает свежесконструированному робосыну в кроватке сказку про персонажа по имени Барашек Авель (!!!), папа готовится сделать из заглавного героя настоящего мужчину. Потому на дело робот Чаппи выходит уже изрисованный правильными граффити и обвешанный золотыми цепями с магическим знаком $ и даже с отлитым в золоте словом hustler. Весь этот гротеск буквально вплавлен в лихорадочное осознание смерти: смерти собственной и смерти чужой, а также в осознание того, что смерть, по большому счету, не бывает ни чужой, ни собственной. И если бы не отчасти скомканный, излишне захеппиэндченный финал, превращенный в блаженно-ироническую скороговорку, – развертывание этой главной смысловой темы могло бы стать еще более впечатляющим.

Сергей Терновский

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