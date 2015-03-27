«Дивергент, глава 2: Инсургент»: Рецензия Киноафиши

Штутгартца Роберта Швентке постигла судьба многих рекрутированных в Голливуд заграничных молодых дарований. Дебютировав в 2002 году мощным нуар-триллером «Тату», он уже после второго своего фильма, эксцентрической раковой трагикомедии «Похитители яиц», подался в США, где начал с вполне еще качественной «Иллюзии полета», а затем резко пошел по нисходящей. «Жена путешественника во времени», «РЭД» и «Призрачный патруль» представляли собой уже сплошное нагромождение жанровых штампов и драматургических несуразностей. Порученный Роберту Швентке второй фильм из цикла про постчикагских дивергентов-инсургентов (то есть, в переводе на русский, тангейзеров и левиафанов) отличается от предшествующих трех творений режиссера разве что полной и решительной усредненностью. Молодые актеры еще с первой серии нарочито подобраны так, что их, за вычетом, пожалуй, Майлза Теллера, совершенно невозможно запомнить. Мелькающие лица, жесты и происшествия стандартизированы настолько, насколько это осуществимо в принципе. Единственный эпизод, выбивающийся из упомянутого серого однообразия, – полет горящего дома, отдаленно напоминающий кое-какие кадры из «Зардоза» Джона Бурмена и из кинофантазий Терри Гиллиама.

Осмысленности, по сравнению с первой частью, тоже не прибавилось, если не считать кардинального укорочения стрижки Шейлин Вудли. Идея восстания храбрых против умных несколько комична уже сама по себе, однако и восстания (а ведь «инсургент» значит, собственно, «повстанец») здесь никакого нет: несколько человек бегают по полям и железнодорожным путям, поминутно предаваясь душевным терзаниям и знатно огребая от местной деклассированной шпаны. После чего главной героине приходит в голову мысль, которая определенно всех спасет: надо пройти психоквест и стать максимально умной, максимально доброй, максимально дружелюбной и т. д. Тогда-то все и узнают, что дивергент – это не моральный урод: дивергент – это, практически, сверхчеловек. А кроме того, откроется некая заветная коробочка (похожую, помнится, любили открывать в «Восставшем из ада»), которая объявит всем присутствующим, что можно быть одновременно и умным, и скромным, и вежливым – и что это очень даже хорошо для человечества. Тут авторы фильма произведут нравственное открытие века, не иначе… Впрочем, на этом голодная игра «Зарница» для очередных бегущих-в-лабиринте не закончится: грядет третья серия, разделенная, по коммерческому обыкновению, на две части. В них зрителя ждут Наоми Уоттс с глазами, подведенными черной-черной тушью, наглядно раскрывающей весь дальнейший сюжет, и выбегание резвого молодняка за городскую стену – в поисках ответа на вопрос, остались ли еще в мире умные, скромные и вежливые люди, а не только девианты, репликанты и репелленты…

Сергей Терновский