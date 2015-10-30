«007: СПЕКТР»: Рецензия Киноафиши

Призраки прошлого

После расправы над Сильвой и гибелью М прошло ровно столько времени, чтобы Бонд сумел восстановить свои силы и приступить к разгадке величайшей тайны, преследовавшей его на протяжении долгих лет. Он находит загадочное послание, которое непрерывной цепочкой смертей выводит его на след коварной и опасной организации СПЕКТР. До сих пор ей удавалось оставаться в тени, несмотря на то, что именно там кроется источник всех преступлений ещё со времён «Казино Рояль». Помимо этого МИ-6 ждут серьёзные перемены, связанные с заменой агентов «два нуля» на компьютерные технологии.

В отношении бондианы сложно оставаться объективным и беспристрастным. Вокруг последних фильмов, в которых роль агента британской разведки на себя примерил Дэниэл Крейг, бушует огромное количество споров и разногласий. Если когда-то многолетняя эпопея про Бонда была скорее на любителя, то после преодоления планки в миллиард долларов лентой «Скайфолл» перед создателями встала непростая задача. Сэму Мендесу и его команде пришлось искать смелые решения, чтобы удовлетворить аппетиты преданных фанатов и при этом суметь удержать интерес широкого круга зрителей. Для того чтобы превзойти успех предыдущей картины, авторы были обязаны превзойти самих себя, и можно с уверенностью сказать, что у них это получилось.

Чем же привлекает очередная история про агента 007? Во-первых, новой песней в исполнении Сэма Смита, которая звучит в начале и моментально доводит до мурашек на коже. А мелькающие под неё в заставке лица погибших ранее персонажей взывают к печальной, но приятной ностальгии. Во-вторых, по большей части фильм удался именно благодаря бесподобному актёрскому составу. Исполнители злодейских ролей зачастую западают в душу намного глубже, нежели однотипные главные герои. В этот раз отряд антагонистов пополнился немецким актёром Кристофом Вальцом, звездой «Стражей Галактики» Дэйвом Батиста и любимцем дам Эндрю Скоттом, известным по роли Мориарти в сериале «Шерлок». Основную порцию юмора внёс Бен Уишоу, который гармонично вписывается в команду лучших сотрудников МИ-6 вместе с Рэйфом Файнсом и Наоми Харрис. А Моника Белуччи и Леа Сейду пополнили список обворожительных женщин Бонда. В-третьих, создатели сумели тонко дополнить картину нотками классики, при этом придерживаясь излюбленных штампов и сюжетных клише, задействованных ранее. Ощущается некая неизбежность, пропитанная духом единства героев в финальной схватке со злом, к которой зрителей подводили в течение трёх фильмов. Повествование же складывается весьма динамичным образом и удерживает в напряжении до самого конца. В общем, не стоит пропускать одну из главных премьер осени, которая придётся по вкусу как ярым поклонникам, так и простым обывателям.

Трошина Олеся