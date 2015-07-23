«Пиксели»: Рецензия Киноафиши

Тетрис атакует

Уже по трейлеру было понятно, что комедия Криса Коламбуса, мягко говоря, ожидается бредовая. Но зачастую даже трейлеры бывают обманчивы, а потому, душу киномана грела надежда, что весь сеанс придется хохотать над шутками весельчака и балагура Адама Сэндлера. Увы, надежда оказалась призрачной, ибо любителям комедии в этот раз не повезло: фильм оказался забавным, но далеко не смешным. Итак, начнем по порядку!

Режиссер: Конечно же, имя главного режиссера невольно вызывает восхищение, так как «Гарри Поттера» смотрели все. Более того, его до сих пор пересматривают. Как и «Один дома», без которого не проходит ни один Новый Год, как и «Гремлины», как и…многое другое. Вот поэтому-то после просмотра «Пикселей» (хотя на самом деле пришельцы состоят из вокселей) и остается легкое недопонимание: Крис что, выдохся? Высказывать свое недовольное «Фи!» известному режиссеру как-то не хочется, но не отметить плоские шутки и предсказуемый сценарий нельзя.

Сюжет: Казалось бы, что после человека-муравья может еще удивить? Да и примитивнее сюжета, на первый взгляд, не найдешь: очередное вторжение инопланетян на многострадальную нашу землю. Ан нет! Здесь вам в роли пришельцев выступают не какие-то там привычные зеленые марсиане, и даже не монстры в стиле «Чужой», «Чужой-2», а герои когда-то популярных компьютерных игр 80-х. Вот где огромный простор для фантазии, кого только не было среди атакующих: зеленые плотоядные змейки, танцующие смурфики, красно-желтые роботы, вымышленная героиня аркадной игры «Dojo Quest» Леди Лиза и даже гигантский желтый пакман, поедающий машины. А кого нужно отправить сражаться с восставшими героями? Правильно, бывших геймеров. А кто у нас тут бывшие геймеры? О, здесь надо остановиться поподробнее, ибо состав этой разношерстной команды действительно впечатляет (и удручает): Президент Соединенных Штатов Америки, кучерявый озабоченный ботаник, карлик-уголовник, мастер по ремонту телевизоров (не сомневайтесь, он и есть главный герой!), а также суровый, но очаровательный полковник женского пола. В общем, они сражаются, и, естественно, побеждают. Да, картинка получилась очень зрелищная, яркая, Леди Лиза так вообще бесподобна, а синий смурфик вызвал умиление даже у полковника (правда потом она его все же расстреляла), но все происходящее напоминало безобидный добрый мультфильм (если не обращать внимание на озабоченного профессора, который иногда заставлял поморщиться). Добавить бы туда немного взрывного юмора, возможно, фильм бы и дотянул до классической пародийной комедии.

Актеры: Вспомним «Клик: с пультом по жизни», «51 первых поцелуев» или «Притворись моей женой». Адам Сэндлер был романтичным, харизматичным и комичным. В «Пикселях» он куда-то растерял свою веселость, жесткий сарказм и обаяние, и остался просто романтичным, что сделало его скучным влюбленным компьютерным гением. Кевин Джеймс мало походил на президента, скорее, он снова был тем самым смешным «парнем из зоопарка», который славился своей чудаковатостью. Кто действительно запомнился, так это Питер Динклэйд, хотя и было странно видеть в темных очках и рваной джинсовке. Зато он, как всегда, хитрый, лукавый и оптимистичный.

Вердикт: Смотреть можно, но только в 3D, чтобы немного расслабиться, насладиться зрелищностью и масштабностью. Дома, сидя на мягком диване, вам будет скучно. Подумать не о чем, слишком уж примитивно. Елена Милая