Хардкор
– Генри приходит в себя в военно-научной лаборатории по созданию людей-киборгов. Он знает о себе лишь то, что когда-то был счастливо женат на красавице Эстель, которая только что вернула его к жизни. Не успев разобраться в своём прошлом, Генри вынужден вступить в войну с злодеем Аканом, который похищает Эстель. В поисках любимой Генри разрушает всё на своем пути. Единственный, кто не пытается его убить – таинственный Джимми, у которого с Аканом свои счеты. Героям предстоит не только спасти девушку, но и остановить создание армии киборгов, способной положить мир к ногам Акана.
Непрерывный экшн, но камеру иногда так трясет, что нифига не понятно.
девушкам не всем.
