Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Хардкор - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Хардкор. Дублированный трейлер 2

Хардкор. Дублированный трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 17 марта 2016
Хардкор – Генри приходит в себя в военно-научной лаборатории по созданию людей-киборгов. Он знает о себе лишь то, что когда-то был счастливо женат на красавице Эстель, которая только что вернула его к жизни. Не успев разобраться в своём прошлом, Генри вынужден вступить в войну с злодеем Аканом, который похищает Эстель. В поисках любимой Генри разрушает всё на своем пути. Единственный, кто не пытается его убить – таинственный Джимми, у которого с Аканом свои счеты. Героям предстоит не только спасти девушку, но и остановить создание армии киборгов, способной положить мир к ногам Акана.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
alexthesage 8 апреля 2016, 23:59
Оценка
Фильм - чума.

Непрерывный экшн, но камеру иногда так трясет, что нифига не понятно.
8 апреля 2016, 23:59 Ответить
fasset1 12 апреля 2016, 08:43
Большей чуши я еще не смотрел. Ради такой компьютерной "стрелялки" не стоит и ходить в кинотеатр.
12 апреля 2016, 08:43 Ответить
SKY 12 апреля 2016, 14:05
Огонь кино! ) Непрерывный экшон 😎
12 апреля 2016, 14:05 Ответить
Александр Полониев 14 апреля 2016, 00:54
нормальный фильм, особенно если учесть что он отечественный на 70%) есть кровь кишки, приправлено немного юмором, иногда черным. большинству аудитории мужского пола понравится точно)
девушкам не всем.
14 апреля 2016, 00:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.9 Хардкор
Хардкор боевик, фантастика, 2015, Россия / США
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше