«Темные ангелы»: Рецензия Киноафиши

Роман для девочек

Штампы в кино вещь неизбежная, но в редких случаях из них можно возвести целый замок. Пример тому – трехэтажное сооружение Скотта Хикса «Падшие». Несмотря на то, что за плечами режиссера железные крылья кинематографического опыта и признания, его новая работа получилась не то пародией на «Сумерки», не то экранизацией неудачно выбранного романа Лорен Кейт. Перед нами предстает предсказуемая мистическая драма, нещадно эксплуатирующая дары компьютерной графики и околобиблейских легенд.

Кадр из фильма «Падшие»

17-летняя Люсинда попадает в академию «Креста и меча» для трудных подростков, где тут же становится объектом косых взглядов и живого интереса сверстников. Причиной тому – темное прошлое девушки и убежденность в том, что она видит некие тени. В первый же день героиня останавливает свое до неприличного пристальное внимание на симпатичном блондине Дениеле, который кажется ей невероятно знакомым. Между ними проблескивает очевидная магическая тайна, которая для убеждения подчеркивается мутными флешбэками в N-ые года. Одновременно за ней начинает ухаживать другой школьный красавчик Кэм, ровно замыкая сложившийся любовный треугольник.

Кадр из фильма «Падшие»

Все это отчетливо повторяет контур подростковой саги Кэтрин Хардвик, нагнетая непреодолимое ощущение, что смотришь бюджетный пересказ «Сумерек». Где Кристен Стюарт отзеркаливает Эддисон Тимлин, а вместо вампира и оборотня – ангелы. Последние, кстати, мифологическая основа картины, согласно которой – те ангелы, которые во время великой войны между Богом и Люцифером не выбрали ни одну из сторон, были обречены жить на земле. К этой нежизнеспособной сказке (по крайней мере, так она подана) добавляется школьная романтика с робким флиртом на переменах и бунтарскими пивными тусовками. Главные герои все время находят повод для слез и меланхоличных вздохов, посиделок на подоконнике в картинной позе и максималистских заявлений. От наивности такого зрелища и самому хочется всплакнуть…

Кадр из фильма «Падшие»

Рассказ ведется спешно и нетерпеливо, раньше времени обнажая все тайны и делая нарратив еще более предопределенным. Мы сразу знаем, кого выберет главная героиня, и что в итоге обойдется малыми жертвами, то есть, в целом, хорошо. И это не спйлер, а жанровая неизбежность, с которой приходится сталкиваться, когда работаешь над историей, рассказанной до тебя, причем, вполне живописно. Напускная готичность – как героев, старательно пытающихся быть угрюмее, так и окружения (того же замка в лесу) выдают искусственность и стилизацию. Особенно подчеркивает это неконцентрированная компьютерная графика, которой щедро обработали каждый кадр, напустив туману во все углы.

Кадр из фильма «Падшие»

Игра Эддисон Тимлин кажется неуверенной и ровной, а Джереми Ирвина и Харрисона Гилбертсона – одинаковой. Как будто актерам не удалось за полуторачасовой метраж раскрыться и развернуть духовные портреты своих персонажей. В погоне за сценарием они просто прокрикивают свои реплики в лица друг друга, отчитывая каждую эмоцию и мотивируя поступки. В итоге, фильм становится неким механическим отыгрыванием школьной лав стори с надеждой на продолжение, как в случае с книгой, и, возможно, поэтому выглядит скорее прелюдией к эпичному действу нежели таковым. И вряд ли это может быть оправданием для откровенно скучной, ничем не блестящей картины. Идея в основе – действительно интересная и жизнеспособная, однако реализация страдает, проигрывая даже корейским сериалам, в наивности с которыми сложно конкурировать. Так «Падшие» бьют все попсовые «рекорды», смело становясь на нишу средних фильмов для 12-летних девочек.

Инна Син