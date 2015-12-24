«На гребне волны»: Рецензия Киноафиши

Гонки по вертикали (а также по горизонтали, по диагонали и вверх тормашками)

То, что соорудил Эриксон Кор, оператор первого «Форсажа», «Сорвиголовы» и еще целого ряда картин, а также местами режиссер (как-бы-ремейк «На гребне волны» – его второй фильм, если не считать телевизионных опусов), – более чем впечатляет с точки зрения спортэкстрима. Вот парни несутся на сноуборде со скольких-то-там-километровой горы. Вот парни оседлывают двадцати- или тридцатиметровую волну. Вот парни взбираются, без снаряжения и страховки, по отвесной скале венесуэльского водопада. Вот парни прыгают с самолета, раскрывая парашют только в подземной пещере, куда они благополучно пикируют. Всё просто супер. Есть лишь один вопрос: зачем парням сценарий, писанный двойными вилами (точнее, серфинговой доской) по воде, пафосные диалоги, поползновения к актерской игре, заключающиеся по большей части в драматическом движении бровей, и прочие излишества? Могли бы просто летать, прыгать и кататься: и самим удовольствие, и людям в радость.

Ан нет, Эриксону Кору и сценаристу Курту Уиммеру (тому, который некогда смастерил «Эквилибриум», взорвавший сердца самых продвинутых девочек-подростков) для пущего эффекта занадобилась экологическая философия. «Мы живем в очень скверном мире», – глубокомысленно заключает один из героев. Констатация эта столь нова и впечатляюща, что на ней, собственно, можно было бы и остановиться, однако персонажи решительно идут (вернее, взмывают и пикируют) вглубь: «Мы пытаемся спасти Землю, стать с ней единым целым. А для этого надо отбросить свое “я” – окончательно и бесповоротно». Отбрасывание своего «я» заключается в том, чтобы совершить максимально лихой трюк из философического экстрим-списка под названием «Восьмерка Азаки», после чего изъять, например, несколько мешков денег и осыпать изъятыми деньгами близлежащие беднейшие кварталы. Одно с другим связано, конечно, довольно слабо, но авторы фильма горячо исповедуют некий сумбурный нью-эйдж, где все свалено в кучу: физические тренировки, поэзия планетарных стихий, борьба с капитализмом, спасение китов, серфинг со сноубордом, рассуждения про собственный Путь и прочая и прочая и прочая. Трюкачи-экстремалы, борющиеся с буржуазной цивилизацией и плутократией, то и дело изрекают помпезные тезисы вроде следующего: «В этом разница между нами: ты привык видеть рамки, а мы видим истину», именуют себя не иначе как Бодхи, Сансарой и т. д., но притом почему-то получают финансирование от молодого миллиардера, который является в кадре каждый раз упившимся до поросячьего визга и в обнимку с бесчисленными мисс бикини. Речи про Путь и истину не слишком гармонируют с подобным алкогольно-эротическим антуражем, зато отлично гармонируют не по-детски накачанные и на всю катушку оттатуированные тела самих борцов с капиталистическим потреблением, навязчиво предъявляемые зрителю во всех пейзажах и интерьерах: от гламурных яхт до освободительных посиделок у костра, переходящих в революционные обнимашки с идейной скалолазкой, почему-то очень похожей на Беллу из «Сумерек». Принимают в ряды свободных покорителей стихий тоже довольно своеобразно: герои несколько минут сосредоточенно бьют друг другу морду, после чего отбывают готовиться к следующему сакральному аттракциону. За такую невольную пародию на «Бойцовский клуб» авторам и актерам можно, конечно, многое простить, хотя вряд ли этого неожиданного комедийного ресурса большинству зрителей хватит, чтобы дотянуть до финала.

Сергей Терновский