«Вне/себя»: Рецензия Киноафиши

Помню, в далеком школьном детстве меня как-то угораздило посмотреть фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Это там, где кудрявый психолог бегал по подсознанию серийного убийцы, пытаясь выяснить у оного, куда он очередную жертву запрятал. То было мое первое знакомство с творцом по имени Тарсем Сингх, которое можно было охарактеризовать тремя словами - полный вынос мозга. Вторым оказалось «Запределье», где, как вы видите, само название говорит за себя. Что же приготовил для нас любитель психоделических сюжетов на этот раз?

Драматичный, философский, фантастичный, местами предсказуемый, но довольно напряженный и даже немного ироничный фильм «Вне/Себя». Драматичный – ясное дело, потому, что там затронута тема семьи, вечные конфликты отцов и детей и т.д. Философский – так как там много разглагольствований о вечности, бессмертности духа. С фантастичностью и предсказуемостью тоже все понятно, ведь сама фабула нереальной картины пусть и является весьма замысловатой, но, тем не менее, не лишена традиционных предательств, побегов и перестрелок.

Суть в том, что один пожилой миллиардер (Бен Кингсли), болеющий раком, решил, что умирать ему совсем не хочется (кто ж тут поспорит!), и обратился к какой-то подозрительной биотехнической компании, которая обещает больному переместить его сознание в здоровое тело. Дайте только денег, и вам обеспечена вечная жизнь! В общем, наш герой деньгами не поскупился. Тело ему дали, ну просто пальчики оближешь. Молодое, крепкое, красивое. Райана Рейнолдса, короче. Жил он в новом обличье счастливо, вновь богато, но не долго. Как выяснилось, компания не зря была подозрительной с самого начала, тело-то было не простое, а бывшего морпеха, у которого остались жена и ребенок. И вот, наш герой, ранее не отличавшийся благородством и самоотверженностью, начинает строить из себя настоящего рыцаря. Он, защищая чужую жену и чужого ребенка, бегает от очкастого гения (Мэттью Гуд), который, по закону жанра, оказался злым. РРРрррр

Да, экшена мало, хорошим боевиком этот фильм точно не назовешь, бюджет маловат. Все как-то размеренно, степенно, грустно. Персонажи чаще сидят на месте, чем от кого-то бегут, зачастую они бывают весьма неосмотрительны (сцена, где они оставили ребенка без присмотра, например, или где жена морпеха бежит к неизвестной машине, прекрасно понимая, что там могут поджидать злые дяди). Ситуация с подставным другом тоже далеко не нова. Но не все же нам экшен и интригу подавай! Здесь акцент не на погонях, даже не на генной инженерии, дающей человеку больше времени для раскрытия своего потенциала, а на то, как богатый сноб избавляется от своей эгоистичности, как он учится жертвовать, учится любить. Как такие мелочи, вроде улыбки абсолютно чужой кучерявой девочки, избавляют от страстного желания жить вечно… Это я к тому, что конец мне понравился больше всего. Хороший такой, правильный. Да, потрясающая работа звукорежиссера. Звуковой ряд отменный: там, где весело – зажигательный джаз, там, где грустно – мелодия на слезу прошибает.

В общем, смотреть нужно. И так считаю не я одна, обратим внимание на отзывы других посетителей утреннего сеанса:

«Впечатляет, правда! Я все не могла решить, на что мне пойти: на «Антураж» или на «Вне/Себя». Выбрала второе, так как направление генной инженерии меня очень интересует. Не жалею. Актеры хорошие, фильм держит в напряжении, сюжет трогательный. Хорошо показали, как правильно распоряжаться деньгами. Всем рекомендую».

Анастасия

«Мне понравилось. Концовка цепляет очень, учит морали что-ли… Все продумано, четко!».

Роман

«Что мне всегда не нравится в фильмах, так это конец, где угадывается намек на продолжение, где вдруг в самый последний момент оживают монстры. Или еще хуже, где умирают главные герои. Концовка должна быть добротной, немного предсказуемой, но цепляющей! В этом фильме она есть, а потому и фильм получил у меня оценку 4 из 5. 5 поставить не могу, так как все-таки изначально шел на боевик, а его, как такового, не было».

Максим

Приятного просмотра!