«Падение Лондона»: Рецензия Киноафиши

Не шутите с Батлером

Кадр из фильма «Падение Лондона»

Если в 2013 году вам не удалось посмотреть мощный и кассовый боевик «Падение Олимпа», то вы можете исправить ситуацию, познакомившись с его продолжением «Падение Лондона». Это как раз тот случай, когда можно спокойно идти в кино с незнанием событий первой части и ничего от этого не потерять. Герои остались прежние, поменялась только локация фильма. Из коридоров Белого дома, окутанных напряжением, сюжет переносится в Лондон, куда съезжаются лидеры крупнейших мировых держав, чтобы стать частью трагичного события – похорон внезапно скончавшегося премьер-министра Великобритании. Естественно, глава США считает своим долгом приехать в столицу, в отличие, например, от президента России, у которого появились неотложные дела. Ещё ни в одном городе не проходило столь охраняемое мероприятие, однако террористы начали готовиться к нему ещё месяцы назад, в результате чего на улицах воцарились хаос и паника. Задача по спасению жизни президента Америки, а заодно и всего города выпала на долю телохранителя-героя Майка Бэннинга.

Кадр из фильма «Падение Лондона»

Любителям экшена, который начинается с первых же секунд, придётся подождать около получаса. Это время отведено специально для того, чтобы во всех подробностях показать то, как губительно работа во властных структурах сказывается на семейных отношениях и личной жизни избравшего её. У Майка Бэннинга вот-вот родится ребёнок, но в первую очередь он следует зову долга перед отечеством. Всё это не просто так показано в преддверии поездки, ведь именно таким способом зрители должны понять, что цена последующих событий необычайно велика. Вообще, фильм практически открытым текстом сообщает, как будет дальше развиваться сюжет, и в итоге финал и прочие мелочи считываются с первых же сцен. Вот вам показывают премьер-министра Японии в пробке на мосту, канцлера Германии у Букингемского дворца, итальянского главу на крыше Вестминстерского аббатства и президента Франции, прибывшего в Лондон на небольшой лодке. Несложно догадаться, что персонажи оказались именно в этих местах не по случайному стечению сценарных обстоятельств. Череда эффектных, хоть и далёких от визуального совершенства, взрывов пронеслась повсеместно, пробивая собой стену из неуверенных и слегка наигранных диалогов, увиденных до этого. И теперь обожатели боевиков со всеми его обязательными атрибутами, вроде зрелищных драк, нескончаемых погонь и захватывающих перестрелок, могут всё оставшееся экранное время расслабиться и наслаждаться.

Кадр из фильма «Падение Лондона»

Почему-то изначально создаётся ощущение, что картину будет сложно воспринимать всерьёз, и по мере повествования оно подтверждается. Острые политические мотивы тут, естественно, присутствуют, ведь кино в первую очередь призвано осветить тему терроризма, ещё и на международном уровне, что сейчас как никогда актуально. Но здесь это скорее фон для сюжета о том, как один преданный мужчина спасает другого мужчину, повыше рангом, неустанно пуская кругом пули и кромсая всех ножом. Не обходится дело без ценностных и патриотичных диалогов, чтобы зрители не забывали, кто же всё-таки перед ними предстал. Главный антагонист и вовсе появляется всего пару раз, и уже в самом начале становится ясно, что его основным мотивом будет всего лишь слепая месть. Хотя возмездие обращено только к президенту, злодей по непонятным причинам решил устроить целый спектакль, заодно наказав и лидеров других стран. Повсеместные нелепости запускают в голове механизм по задаванию вполне логичных вопросов, на которые фильм просто не обращает внимания и скидывает в разряд киноляпов. Но дабы не взболтнуть лишнего о сюжете, эту тему лучше опустить и увидеть всё своими глазами.

Кадр из фильма «Падение Лондона»

Грандиозностью картину не обделили, ровно как и высоким качеством постановки боевых сцен. Но вот персонажи вышли совсем блеклые, их действия слегка машинными, а диалоги бессмысленными. Герои Джерарда Батлера и Аарона Экхарта не вызывают никаких эмоций, а сопереживать им трудно, так как финал фильма спрогнозировать не составит труда. Особо внимательные могут даже угадать, кто погибнет, кто останется жить, и кто же окажется предателем. Бабаку Наджафи удалось достигнуть помпезного размаха, но в заполнении сюжетной пустоты увлекательной и свежей сутью он, к сожалению, не преуспел.

Кадр из фильма «Падение Лондона»

В прокате с 17 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Падение Лондона»

Трошина Олеся