«Фантастическая четверка»: Рецензия Киноафиши

Фиаско Джошуа Транка

Среди всех супергероев комиксов вселенной Marvel «Фантастическая четверка» никогда особо не пользовалась успехом. То ли харизматичности данным персонажам не хватало, то ли еще чего, но зрителя куда больше вдохновляет брутальный Росомаха, смазливый Капитан Америка или ироничный Железный человек. И даже недавний ребут под руководством Джошуа Транка (режиссер известной «Хроники») не мог вылиться в привлекательную версию комикса, которая бы вызвала волну восторга у фанатов. Те, кто хоть немного следит за событиями, связанными с перезапуском данного фильма, явно заметили, что что-то у Транка пошло не так… Плохая репутация, раздражительные отзывы и низкая оценка прошлись вперед бульдозером, напрочь избавив некоторых от желания идти на премьеру.

В чем же все-таки дело? Может, в актерах? Проблема даже не в их игре, которая, надо признать, не была плохой, просто призраки прошлой «Фантастической четверки» 2005-2007-х годов все время маячат и не дают сосредоточиться на новом. Джессика Альба ехидно улыбается и заявляет о том, что она в роли леди-невидимки смотрелась куда эффектнее, нежели новоиспеченная Кейт Мара, а Крис Эванс с самодовольством осознает свою харизматичность, коей Майкл. Б. Джордан не обладает. Главному злодею (Тоби Кеббел) и вовсе в новой четверке досталась до такой степени маленькая роль, что его и разглядеть-то толком не успели. Изобретательное сражение с ним заняло от силы минут пятнадцать, а хронометраж фильма составляет стандартные полтора часа. О чем же шло повествование оставшееся время? О, тут мы плавно переходим к сюжету, в котором заключается вторая причина провала.

Было скучно. Это не единственный, но самый главный минус. Как правило, фабульное повествование фэнтезийных фильмов соблюдает один порядок: герои сначала знакомятся друг с другом, потом у них появляются суперспособности, и их отправляют спасать мир. Эта схема до слез предсказуема, но с ней уже давно все смирились. И все бы ничего, если бы режиссер поподробнее остановился на всех этих моментах, а не заострял внимание на беседах, наполненных пафосными штампованными фразами, губительными для наших ушей. В процессе просмотра данной рутинной картины и уснуть недолго. Куда делись размашистые спецэффекты, динамика? Где трагедия испорченной жизни талантливых людей? Дружная одаренная команда, за слаженными действиями которой всегда приятно наблюдать? Нет, все это где-то за кадром. Героев и четверкой-то сложно назвать, ибо как команду мы видим их только в самом-самом конце. Все остальное время это лишь умники из лаборатории, которые отличаются излишней тщеславностью, обидчивостью и крайней непредусмотрительностью. Молодые астронавты не просто отправились в параллельное измерение исследовать аномальные волны космической энергии, они это сделали втихую, дабы никто не посмел завладеть их славой. Поведение главного гения Ричардсона, который еще будучи ребенком создал в своем гараже телепорт (и куда только родители смотрели!), так вообще вызывает досаду. Он единственный, кто может что-то исправить, вдруг бросает друзей, прячется, картинно падает в обморок при виде своих вытянувшихся конечностей (хотя кто знает, как бы мы поступили на его месте). Самый постоянный элемент в фильме, так это музыка, но даже она не оставила после себя навязчивый мотив.

В результате «Фантастическая четверка» - не очень удачный проект, который можно смотреть разве что для галочки. Этак на закуску после «Мстителей».

Елена Милая