«Вторая жизнь Уве»: Рецензия Киноафиши

Невидимый герой

Наверняка вы хотя бы раз в жизни встречали ворчливого старика, который ругается с окружающими по любому поводу. Главный герой фильма «Вторая жизнь Уве» как раз один из них. Когда его видишь, кажется, что он всегда был таким седовласым дебоширом. Помните, как у Рэя Брэдбери дети считали, что бабуля, живущая по соседству, всегда была старой? В случае с Уве возникает то же самое чувство. Но стоит только спросить пожилого человека о его прошлом, как он расскажет вам удивительную историю своей жизни, в которой были ошибки и случайные встречи, любовь и расставания, счастливые минуты и смерть близких. И Уве тоже есть, о чём вспомнить. Что он и делает каждый раз, когда безуспешно пытается покончить с собой.

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

Фильм снят режиссёром Ханнесом Холмом по мотивам известного шведского бестселлера «Человек по имени Уве». Это история об одиноком мужчине, который на закате своих дней встречает того, кто вносит в его жизнь новый смысл. Главный герой закрывается от мира в своём доме и выходит на улицу только ради того, чтобы посетовать на окружающих его «идиотов». Общение ему заменяют походы на кладбище, где похоронена жена. Только с ней он делится самым сокровенным. Но внезапно по соседству появляется шведско-иранская семья, которая своей настырностью не даст ему умереть раньше времени.

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

Как ни странно, но есть несколько параллелей между «Второй жизнью Уве» и ещё одним фильмом, выходящим на этой неделе. Речь о «Разрушении», где главный герой тоже справляется с потерей жены. Сходство прослеживается в мелочах, например, в обоих фильмах есть автокатастрофа, уничтоженный дом, течь, которую надо устранить, и скрывающий свою ориентацию подросток. Но только «Уве» вызывает гораздо больше чувств и эмоций, чем картина Валле. По своему настроению лента напоминает мультфильм «Вверх», «Гран Торино» с Клинтом Иствудом, прошлогодний фильм «Эшби» и даже немного «Будь, что будет» Вуди Аллена. Нельзя не сравнить её с ещё одним шведским творением от великого Ингмара Бергмана – «Земляничной поляной». Все они самобытны и интересны. То же самое касается и картины Ханнеса Холма, которая искусно сочетает в себе комедию с драмой.

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

Поначалу режиссёр ставит свою ленту на очень медленный огонь, который впоследствии усиливается до максимума. В конечном итоге исходящий от неё горячий пар достигает сердца и разжигает бесконечную любовь к ней. Своими едкими фразами и взбалмошными поступками Уве заставит вас громко смеяться. Воспоминания о его прошлом вынудят вас тихо заплакать. А его добрые дела вызовут уважение и желание хоть отчасти быть таким же благодетельным. Всё потому, что это история о маленьком человеке, который живёт среди нас и делает мир немного добрее и лучше. Пусть и в грубой манере, но он помогает окружающим, при этом не теряя своей уникальности.

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

А ещё здесь представлена беспредельно трогательная история любви между двумя по-своему обворожительными персонажами. Соня – это мерцающий луч света, который пронзает не только сердце Уве, но и пленяет зрителей своей улыбкой, открытостью и уверенностью. В противовес ей робкий, хмурый и принципиальный Уве, которому тем не менее удаётся покорить её, просто оставаясь собой. И перед вами пример той самой любви, что не подвластна времени и обстоятельствам, она останется с героями до самого конца. И от этого на душе становится теплее.

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

Не совсем явно, но фильм также пытается ответить на вопрос, зачем человек приходит в этот мир? Сделать что-то значимое для общества? Произвести на свет новую жизнь? Вступить в нерушимый союз с другим человеком? А может, просто жить по своей правде? И отвечает он тем, что у каждого своё предназначение, но с одной маленькой ремаркой. Что бы ты ни выбрал, нельзя забывать про любовь: к миру, к людям, к конкретному человеку или же к самому себе. Потому что именно она способна исцелить израненную душу и вложить смысл в существование, как бы тривиально это ни звучало.

Кадр со съёмок фильма «Вторая жизнь Уве»

В российском прокате с 30 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вторая жизнь Уве»

Трошина Олеся