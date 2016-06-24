«Вторая жизнь Уве»: Рецензия Киноафиши
Наверняка вы хотя бы раз в жизни встречали ворчливого старика, который ругается с окружающими по любому поводу. Главный герой фильма «Вторая жизнь Уве» как раз один из них. Когда его видишь, кажется, что он всегда был таким седовласым дебоширом. Помните, как у Рэя Брэдбери дети считали, что бабуля, живущая по соседству, всегда была старой? В случае с Уве возникает то же самое чувство. Но стоит только спросить пожилого человека о его прошлом, как он расскажет вам удивительную историю своей жизни, в которой были ошибки и случайные встречи, любовь и расставания, счастливые минуты и смерть близких. И Уве тоже есть, о чём вспомнить. Что он и делает каждый раз, когда безуспешно пытается покончить с собой.
Фильм снят режиссёром Ханнесом Холмом по мотивам известного шведского бестселлера «Человек по имени Уве». Это история об одиноком мужчине, который на закате своих дней встречает того, кто вносит в его жизнь новый смысл. Главный герой закрывается от мира в своём доме и выходит на улицу только ради того, чтобы посетовать на окружающих его «идиотов». Общение ему заменяют походы на кладбище, где похоронена жена. Только с ней он делится самым сокровенным. Но внезапно по соседству появляется шведско-иранская семья, которая своей настырностью не даст ему умереть раньше времени.
Как ни странно, но есть несколько параллелей между «Второй жизнью Уве» и ещё одним фильмом, выходящим на этой неделе. Речь о «Разрушении», где главный герой тоже справляется с потерей жены. Сходство прослеживается в мелочах, например, в обоих фильмах есть автокатастрофа, уничтоженный дом, течь, которую надо устранить, и скрывающий свою ориентацию подросток. Но только «Уве» вызывает гораздо больше чувств и эмоций, чем картина Валле. По своему настроению лента напоминает мультфильм «Вверх», «Гран Торино» с Клинтом Иствудом, прошлогодний фильм «Эшби» и даже немного «Будь, что будет» Вуди Аллена. Нельзя не сравнить её с ещё одним шведским творением от великого Ингмара Бергмана – «Земляничной поляной». Все они самобытны и интересны. То же самое касается и картины Ханнеса Холма, которая искусно сочетает в себе комедию с драмой.
Поначалу режиссёр ставит свою ленту на очень медленный огонь, который впоследствии усиливается до максимума. В конечном итоге исходящий от неё горячий пар достигает сердца и разжигает бесконечную любовь к ней. Своими едкими фразами и взбалмошными поступками Уве заставит вас громко смеяться. Воспоминания о его прошлом вынудят вас тихо заплакать. А его добрые дела вызовут уважение и желание хоть отчасти быть таким же благодетельным. Всё потому, что это история о маленьком человеке, который живёт среди нас и делает мир немного добрее и лучше. Пусть и в грубой манере, но он помогает окружающим, при этом не теряя своей уникальности.
А ещё здесь представлена беспредельно трогательная история любви между двумя по-своему обворожительными персонажами. Соня – это мерцающий луч света, который пронзает не только сердце Уве, но и пленяет зрителей своей улыбкой, открытостью и уверенностью. В противовес ей робкий, хмурый и принципиальный Уве, которому тем не менее удаётся покорить её, просто оставаясь собой. И перед вами пример той самой любви, что не подвластна времени и обстоятельствам, она останется с героями до самого конца. И от этого на душе становится теплее.
Не совсем явно, но фильм также пытается ответить на вопрос, зачем человек приходит в этот мир? Сделать что-то значимое для общества? Произвести на свет новую жизнь? Вступить в нерушимый союз с другим человеком? А может, просто жить по своей правде? И отвечает он тем, что у каждого своё предназначение, но с одной маленькой ремаркой. Что бы ты ни выбрал, нельзя забывать про любовь: к миру, к людям, к конкретному человеку или же к самому себе. Потому что именно она способна исцелить израненную душу и вложить смысл в существование, как бы тривиально это ни звучало.
В российском прокате с 30 июня 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Вторая жизнь Уве»
Трошина Олеся