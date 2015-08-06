«Миссия невыполнима: Племя изгоев»: Рецензия Киноафиши

Новая сказка о шпионах

В нашем мире не так уж много вещей, которые остаются неизменными. Но сюжеты приключенческих боевиков «Миссия невыполнима» уж точно в этом числе. Да, меняются режиссеры, но не Том Круз! Он по-прежнему специальный агент вечного отряда, а отряд по-прежнему вызывает чье-то недовольство. Если в прошлой серии крутого Итана Ханта и его коллег обвинили в причастности к взрыву Кремля, то в этой отряд попросту ликвидировали, очернив славное имя нашего героя. Но разве может Том Круз оставаться не у дел, когда миру (Боже, как же это достало!) грозит опасность, когда международная сеть профессиональных убийц (назовем ее Синдикат) выходит на сцену? Конечно же, нет! О чем вы, ребята?! В общем, все шло бы по стандартной схеме, которая вызывает досадное желание уйти из кинотеатра, если бы не появление новых привлекательных персонажей, хорошая актерская игра и…ну просто фантастические, СКАЗОЧНЫЕ трюки.

Пожалуй, начнем с персонажей. Новых и «старых».

Том Круз / Итан Хант

Поговаривают, что практически все трюки и боевые сцены в фильме были выполнены им самим. Что ж, если так, то честь тебе и хвала, Том! Ты невероятен! Ибо некоторые моменты отсылали меня к «Человеку-Пауку», например, или к «Мстителям», «Росомахе». Будто это не реальный человек, а мутант какой-то. Мало того, что абсолютно не стареет, так еще и непробиваем (это я про то, как агент, наглотавшись воды и едва не умерев, внезапно вскакивает и устраивает сумасшедшие гонки). Кроме своей живучести, Том Круз ничем не отличается от других «миссий»: не растерял свое благородство, стремление спасти человечество и умение хорошо маскироваться.

Реббека Фергюсон / Ильза Фауст

О, она мне понравилась! Нет, правда, в ней есть все качества истинной женщины-шпионки: двуличность, хитрость, упрямство, смелость, ум, красота, обаяние, сострадание. Она не всегда проявляла себя с хорошей стороны в этом фильме, но ее особо не в чем винить (и это не потому, что она женщина!), просто агенту свободы захотелось, чего уж тут поделать. А еще она круто дерется в длинной юбке (хоть и немного пафосно), не забывая при этом демонстрировать стройные ноги и дорогие туфли, а также умело крутит нашим Итаном Хантом. Хорошо запомнился момент с мотоциклами, где Том Круз не только пытался сам ее догнать, но еще параллельно избавлял подлую девушку от других преследователей. Советую не вникать в такие запутанные ситуации и странные поступки главных героев, а просто наслаждаться захватывающим зрелищем.

Саймон Пегг / Бенджи Данн

Вот кто действительно балбес и распространитель веселья! Не уходит, когда его просят, дает себя похитить, вечно подшучивает над Итаном, но верен ему, словно пес. Он один из первых, кто вступил в команду «изгоев». Нелепый, но умный. Такие всегда есть в шпионских фильмах, ведь на них можно положиться.

Джереми Реннер / Уильям Брандт

На первый взгляд, темная лошадка (правда, довольно симпатичная). То ли друг, то ли просто коллега. Он и в прошлой серии не внушал доверия. Но он всегда приходит вовремя! Бывает довольно серьезен (разговор с начальством), не особо расторопный (похищение Бенджи). С его помощью отряд вновь вернул свое доброе имя, что уже дает ему огромный плюс.

Вот такой получился разношерстный отряд наших шпионов! Остальные как-то не особо запомнились, даже главный злодей был лишен харизматичности. Просто какой-то очередной обиженный на весь мир очкарик, которому мало денег, ничего интересного.

В целом, боевик получился фантастичным, динамичным, немного пафосным, но эффектным и довольно зрелищным. Язык не повернется назвать его штампованным, хотя сама фабульная суть, как я уже говорила, далеко не нова – большое шпионское приключение, где едва не умирает главный герой, где сплошные перестрелки и гонки, взрывы тачек, опасные прыжки на самолетах, зрелищные драки под классическую музыку и интриги правительства. Если все это в нужном порядке показать и закончить красивой казнью врага, добавить толику юмора и небывалый оптимизм героев, то от просмотра получите небывалое удовольствие. Во всяком случае, нужно помнить, что это все-таки очередной синтез шпионского боевика-комедии, который, на мой взгляд, получился лучше предыдущего «Протокола Фантома», и цепляться к сюжету не стоит. Не важно, что они там делают герои, важно – КАК они это делают. Мастер-классы впечатляют, поверьте! Короче, если вы фанаты Тома Круза, если вы не пропускали раньше все «миссии» и обожаете традиционные саундтреки, то эта увлекательная сказка явно для вас.

Елена Милая