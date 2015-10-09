Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Каникулы - дублированный трейлер без цензуры
Киноафиша Трейлеры Каникулы. Дублированный трейлер без цензуры

Каникулы. Дублированный трейлер без цензуры

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 августа 2015
Каникулы – Расти Гризвольд — молодой отец и примерный семьянин, который очень хочет сплотить семью и воссоздать каникулы из своего детства. Вместе с супругой и двумя сыновьями он решает совершить незабываемое путешествие через всю страну, конечной целью которого станет самый лучший тематический парк Америки. Все тщательно спланировав, они отправляются в дорогу, надеясь, что их ждет очень веселое и увлекательное путешествие. В начале пути все происходит как нельзя лучше, но чем дальше они отдаляются от дома, тем больше проблем их ждет впереди. Все пошло совсем не так, как планировал Расти, но он не собирается останавливаться и готов сделать все возможное для того, чтобы добраться до пункта назначения и подарить своей семье лучшие каникулы…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
ТА 9 октября 2015, 16:47
Были единичные смешные моменты. В остальном ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Гелнара 9 октября 2015, 16:47
Поржала от души , ничего не бесило , не реклама перед просмотром , не сам фильм .
9 октября 2015, 16:47 Ответить
павло 9 октября 2015, 16:47
почитал комменты и в ужасе какие люди живут у нас.Фильм ГАВНО полное,как можно нормальному человеку смеяться над таким!Я в шоке))))после таких фильмов неделю будешь спать.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
павло 9 октября 2015, 16:47
ты дура сама по себе ржать!!!!!!!!
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Ольга 9 октября 2015, 16:49
Очень пошло...фильм ужасный ((((((((
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:49
Столько рекламы, перед просмотром раздражает, которую не возможно выключить.Желание смотреть рекламный трейлер сразу пропадает.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:49
От одного рекламного ролика бл.вать тянет
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Александр.. 9 октября 2015, 16:49
Фильм угарный.. по моему лучшая комедия в этом году.. Что у людей с чувством эмора - не понимаю)
9 октября 2015, 16:49 Ответить
наталья 9 октября 2015, 16:49
сходили вчера на фильм "каникулы". Хуже фильма не увидела!!!!! очень специфичный юмор,где пошлые словечки, блюют, купаются в фекалиях и т.п.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Безимянный 9 октября 2015, 16:49
"сходили вчера на фильм "каникулы". Хуже фильма не увидела!!!!! очень специфичный юмор,где пошлые словечки, блюют, купаются в фекалиях и т.п." Ну наконец-то вы начинаете пресыщаться от глобаллизма, впихиваемого вам жидами в том числе посредством вот таких вот "фильмов", в которых люди ведут себя хуже животных, в которых призвание белых мужчин - быть шутами и подкаблучниками, а белых женщин - шлюхами. Ничего, скоро мы за все спросим с перхоти.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Swi4e1 9 октября 2015, 16:49
СУПЕР КОМЕДИЯ !✊ . Очень круто и смешно сняли. Шутки отменные , поржали от души =))))))

Эд Хелмс - идеально подошёл на эту роль



10/10
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.7 Каникулы
Каникулы комедия, приключения, 2015, США
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Ужастики. Ожившие рисунки - финальный трейлер 02:01
Ужастики. Ожившие рисунки  финальный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше