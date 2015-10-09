Каникулы
– Расти Гризвольд — молодой отец и примерный семьянин, который очень хочет сплотить семью и воссоздать каникулы из своего детства. Вместе с супругой и двумя сыновьями он решает совершить незабываемое путешествие через всю страну, конечной целью которого станет самый лучший тематический парк Америки. Все тщательно спланировав, они отправляются в дорогу, надеясь, что их ждет очень веселое и увлекательное путешествие.
В начале пути все происходит как нельзя лучше, но чем дальше они отдаляются от дома, тем больше проблем их ждет впереди. Все пошло совсем не так, как планировал Расти, но он не собирается останавливаться и готов сделать все возможное для того, чтобы добраться до пункта назначения и подарить своей семье лучшие каникулы…
Эд Хелмс - идеально подошёл на эту роль
10/10
