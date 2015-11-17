«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»: Рецензия Киноафиши

И погаснет пламя

Феномен успеха «Голодных игр» до сих пор остаётся загадкой для половины зрителей, посетивших кинотеатры. Напротив, другая половина вот уже несколько лет подряд восхваляет эту серию фильмов и с сожалением думает о том, что пришло время проститься с любимыми персонажами. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает публику история о восставшей против системы Китнисс Эвердин? За последние 4 года так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Когда была объявлена первая часть, почитатели японского кинематографа наверняка подумали, что это всего лишь американская версия великолепного фильма 2000 года «Королевская битва» (которая, кстати, также является книжной адаптацией). Группу детей отправляют в закрытую местность убивать друг друга до тех пор, пока в живых не останется лишь один. Вот только у Киндзи Фукасаку получилась действительно шокирующая кровавая бойня, а Гэри Росс весь фильм тянул резину, размусоливая отношения между подростками. Но когда вторая часть явилась народу, стало ясно – это куда больше, чем история о том, как повезло главным героям, что им не дали проглотить смертоносные ягоды. Под конец фильма понимаешь, что ты клюнул на крючок Френсиса Лоуренса с наживкой из революции, заговоров и свержения тоталитарной системы. Финал было решено по-модному растянуть на 2 года, в течение которых повстанцы вели открытую борьбу с Капитолием, используя сойку-пересмешницу в качестве символа этой войны. И вот, наконец, в 2015 году пришло время для последней битвы.

Если вы всё ещё ходите в кино на «Голодные игры», искренне переживая за судьбу Панема, тогда эта часть вас всецело удовлетворит. По стилю и атмосфере она совершенно не отличается от предыдущих. Поклонники книги могут возрадоваться, так как практически все моменты были воплощены на экране. Бюджет картины оправдывает качество, но в наше время этим уже мало кого впечатлишь. Так где же всё-таки в этой истории то самое зерно, которое сумело прорасти до такой степени, что достигло миллионов сердец по всему миру? Не секрет, что по большей части аудитория у фильма женская, в чём, несомненно, заслуга любовных перипетий между Китнисс и её мужчинами. Но если отодвинуть отношения на второй план, то в центре окажется действительно самая продуманная и наиболее реалистичная современная антиутопия, с вытекающей из неё революцией. От других её отличает и впрямь логичное, последовательное повествование. Ко всему прочему, она наиболее приближена к реалиям современного мира, где информационная война заняла главенствующее положение. Зритель видит то, что обычно остаётся за кадром, перед ним открывается истинная человеческая природа. Будь-то жадные до власти тираны, сменяющие один другого, или обычный народ, который готов пойти на всё, чтобы вернуть себе свободу и защитить близких. Однако минусы в финальной части, безусловно, присутствуют. О динамичном сюжете тут не идёт и речи. Слабо колышущееся начало перетекает в такой же затянутый конец. Сплошь и рядом абсолютно пустые, бессмысленные сцены, которые могли бы сполна окупиться экшеном, но, увы, его здесь крайне мало. Отсюда произрастает следующий недостаток, ставший главной ошибкой во всей этой истории. Надо было снимать один фильм по одной книге, потому что половину сцен из обеих частей можно смело вырезать, при этом сохранив весь смысл происходящего. Однако дело сделано, поэтому зрителям остаётся лишь убедиться лично, достойно ли завершение громких аплодисментов или же номинации на «Золотую малину».

Трошина Олеся