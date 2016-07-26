«Месть от кутюр»: Рецензия Киноафиши

Мода – ее оружие

На экранах – фильм Джослин Мурхаус «Месть от кутюр» – крепкая драма с Кейт Уинслет в главной роли. Собственно, подобный факт уже заставляет присмотреться к картине повнимательнее. Однако не только имя актрисы этому причина – разберемся, что же в ней такого необычного.

Кадр из фильма «Месть от кутюр»

В самом деле, сколько фильмов снимается или будет снято о моде? Высокой моде? Людях, для которых мода – работа, смысл жизни? На ум приходит, как минимум, десяток о великих кутюрье. И все-таки «Месть» из этого ряда выбивается – и не только тем, что обещает усиленную дозу удовольствия от созерцания рукотворной красоты.

Кадр из фильма «Месть от кутюр»

Во-первых, практически детективным сюжетом. 50-е годы. Молодая женщина Миртл возвращается в родной австралийский городок после 25-летнего отсутствия. Причем уехала героиня не по собственному желанию. Ее выслали, поскольку все жители были уверены: именно она убила соседского мальчика. Миртл прибыла не с пустыми руками: ее оружие – элегантные длинные перчатки, красная помада и… швейная машинка. Ведь она – профессиональная швея, учившаяся у лучших модельеров Европы. Вернувшись, она надеется завоевать прощение горожан, создавая для них эффектные платья и костюмы. Однако сделать это оказывается непросто.

История хороша непредсказуемостью – так, даже в первые 40 минут фильма невозможно понять, является Миртл героем или антигероем, совершала она убийство или нет. И даже когда выясняется, что сама женщина этого не помнит, тьма лишь сгущается и начинается новый драматический виток.

Кадр из фильма «Месть от кутюр»

Кейт Уинслет со своей эффектной внешностью и несколько статичной манерой игры оказывается здесь абсолютно точна: в Миртл и должны сочетаться загадка прошлого и уверенность в себе. Образ полнее раскрывается через других персонажей. Значительное количество экранного времени уделяется ее матери Молли (Джуди Дэвис), с которой дочь связывают сложные отношения, другу детства и возлюбленному Тедди (Лиам Хемсворт), полицейскому шерифу городка (Хьюго Уивинг) и, конечно, многочисленным врагам. Автор не обошел вниманием никого – ни один персонаж не выглядит бледным или ненужным. По сути, каждый оказал свое влияние на ход событий – ведь, к примеру, если бы не умственно отсталый брат Тедди, Миртл бы не узнала подробностей того дня, с которого ее стали называть убийцей и не решила бы доказать обидчикам их неправоту.

Кадр из фильма «Месть от кутюр»

Поразительно, но история, несмотря на сильную концентрацию трагических вещей, не оставляет гнетущего впечатления. Героиню проводят через все возможные круги ада – потерю любимого человека, матери, бурную ненависть окружающих. Но образ все-таки не распадается на части, цельность и сила – то, на чем он держится. Миртл по-прежнему будет шить, создавать умопомрачительные наряды. Теперь уже ради мести и после того, как месть свершится – на фоне сухих австралийских пейзажей, нагоняющих элегичную грусть и вызывающих неизбежное сравнение с черствостью и жесткостью. В последних сценах это ощущение крепнет: жители так и останутся барахтаться в своем мирке, а она, глядя на это из окна поезда, скажет проводнику: «Вы никогда не видели такого хлама». В самом деле, здесь ее ничего не держит, но кто сказал, что нельзя открыть чистый лист в другом месте? Создатели таким образом доводят действие до логичного завершения, ведь за этими кадрами должна начаться уже другая история, тот самый чистый лист.

Александра Подольникова

В русском прокате с 4 августа. Расписание и покупка билетов на фильм «Месть от кутюр»