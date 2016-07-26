«Месть от кутюр»: Рецензия Киноафиши
На экранах – фильм Джослин Мурхаус «Месть от кутюр» – крепкая драма с Кейт Уинслет в главной роли. Собственно, подобный факт уже заставляет присмотреться к картине повнимательнее. Однако не только имя актрисы этому причина – разберемся, что же в ней такого необычного.
В самом деле, сколько фильмов снимается или будет снято о моде? Высокой моде? Людях, для которых мода – работа, смысл жизни? На ум приходит, как минимум, десяток о великих кутюрье. И все-таки «Месть» из этого ряда выбивается – и не только тем, что обещает усиленную дозу удовольствия от созерцания рукотворной красоты.
Во-первых, практически детективным сюжетом. 50-е годы. Молодая женщина Миртл возвращается в родной австралийский городок после 25-летнего отсутствия. Причем уехала героиня не по собственному желанию. Ее выслали, поскольку все жители были уверены: именно она убила соседского мальчика. Миртл прибыла не с пустыми руками: ее оружие – элегантные длинные перчатки, красная помада и… швейная машинка. Ведь она – профессиональная швея, учившаяся у лучших модельеров Европы. Вернувшись, она надеется завоевать прощение горожан, создавая для них эффектные платья и костюмы. Однако сделать это оказывается непросто.
История хороша непредсказуемостью – так, даже в первые 40 минут фильма невозможно понять, является Миртл героем или антигероем, совершала она убийство или нет. И даже когда выясняется, что сама женщина этого не помнит, тьма лишь сгущается и начинается новый драматический виток.
Кейт Уинслет со своей эффектной внешностью и несколько статичной манерой игры оказывается здесь абсолютно точна: в Миртл и должны сочетаться загадка прошлого и уверенность в себе. Образ полнее раскрывается через других персонажей. Значительное количество экранного времени уделяется ее матери Молли (Джуди Дэвис), с которой дочь связывают сложные отношения, другу детства и возлюбленному Тедди (Лиам Хемсворт), полицейскому шерифу городка (Хьюго Уивинг) и, конечно, многочисленным врагам. Автор не обошел вниманием никого – ни один персонаж не выглядит бледным или ненужным. По сути, каждый оказал свое влияние на ход событий – ведь, к примеру, если бы не умственно отсталый брат Тедди, Миртл бы не узнала подробностей того дня, с которого ее стали называть убийцей и не решила бы доказать обидчикам их неправоту.
Поразительно, но история, несмотря на сильную концентрацию трагических вещей, не оставляет гнетущего впечатления. Героиню проводят через все возможные круги ада – потерю любимого человека, матери, бурную ненависть окружающих. Но образ все-таки не распадается на части, цельность и сила – то, на чем он держится. Миртл по-прежнему будет шить, создавать умопомрачительные наряды. Теперь уже ради мести и после того, как месть свершится – на фоне сухих австралийских пейзажей, нагоняющих элегичную грусть и вызывающих неизбежное сравнение с черствостью и жесткостью. В последних сценах это ощущение крепнет: жители так и останутся барахтаться в своем мирке, а она, глядя на это из окна поезда, скажет проводнику: «Вы никогда не видели такого хлама». В самом деле, здесь ее ничего не держит, но кто сказал, что нельзя открыть чистый лист в другом месте? Создатели таким образом доводят действие до логичного завершения, ведь за этими кадрами должна начаться уже другая история, тот самый чистый лист.
Александра Подольникова
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