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Перезагрузка
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Перезагрузка, 2015

2015 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Поражающая воображение и одновременно чувственная картина «Перезагрузка» рассказывает об известном хореографе и танцовщике Бенджамине Мильпье (наиболее знакомом зрителю по созданию хореографии в фильме «Черный лебедь») в период его становления директором балетной труппы Парижской оперы. В новой должности он старается сделать балетную труппу театра более современной. При участии композитора Нико Мюли, этуали Парижской Оперы Орели Дюпон и дизайнера Ирис ван Херпен «Перезагрузка» получилась восхитительной в своей эстетичности историей.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 декабря 2015
Возраст 16+
Режиссер
Тьери Домезье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перезагрузка 1 постер
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