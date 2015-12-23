Перезагрузка, 2015

Поражающая воображение и одновременно чувственная картина «Перезагрузка» рассказывает об известном хореографе и танцовщике Бенджамине Мильпье (наиболее знакомом зрителю по созданию хореографии в фильме «Черный лебедь») в период его становления директором балетной труппы Парижской оперы. В новой должности он старается сделать балетную труппу театра более современной. При участии композитора Нико Мюли, этуали Парижской Оперы Орели Дюпон и дизайнера Ирис ван Херпен «Перезагрузка» получилась восхитительной в своей эстетичности историей.