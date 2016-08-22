«А зори здесь тихие...»: Рецензия Киноафиши

Вдоль озера с оркестром

«Здесь был курорт», - писал Борис Васильев про крошечную деревушку, в которой после бомбежек уцелело всего 12 дворов. – «И хотя немцы уже давно прекратили налеты, командование на всякий случай продолжало держать в этой точке две зенитные счетверенки»… Шел май 42-ого года. 20 молоденьких девушек-зенитчиц были посланы в эту забытую Богом и фашистами лесную глушь на смену почти спившемуся от безделья мужскому полувзводу.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (2015)

Однако «курорт» оказывается недолгим. Как-то ночью младший сержант Осянина замечает в лесу двух немцев, которых, естественно, необходимо задержать. На их поиски отправляется пять зенитчиц (Анастасия Микульчина, Кристина Асмус, Софья Лебедева, Агния Кузнецова, Женя Малахова) во главе со своим командиром – старшиной Васковым (Пётр Фёдоров). И никто из них даже не может предположить, что фашистов не двое – фашистов 16. И это не рядовые немецкие увальни, а хорошо обученные разведчики отряда СС…

Петр Федоров в фильме «А зори здесь тихие» (2015)

«Чуден Днепр при тихой погоде», - почему-то вертелось у меня в голове, когда камера первый раз взметнулась над лесом. – «Красотища какая»… Потом, конечно, мне стало жутко стыдно: ведь война, девчонки на смерть пошли, а я о чем думаю?! Да и Днепр тут совершенно ни при чем… Но мысли мои слушаться меня не хотели: озеро тонуло в тумане, роса дрожала на ярко зеленой листве… А вот и мадонна с младенцем, свечи горят в полутемной хате… Красиво. Потом, как водится, начался «экшен»: загремели взрывы, пули засвистели, как оглашенные, немцы полезли со всех сторон.... «Ну, могло быть и хуже», - дружно кивали критики, торопясь на бесплатный фуршет. Я согласилась: «Да, неплохо», - и через пару минут тоже стояла в очереди за пирожными…

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (2015)

Но потом я совершила то, что совершать, вообще-то, не следовало. Придя домой, я вдруг стала пересматривать старые «Зори» (фильм Ростоцкого 1972-ого года). И не поверите – у меня был самый настоящий ШОК.

Первое, что меня поразило – это ТИШИНА. Вот бежит по лесу Лиза Бричкина, корчится под пулями от ужаса Галя Четвертак – и никакой оркестр не орет им в спину как полоумный. И поэтому страшно до жути.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (2015)

Второе – странная «схожесть» обеих «версий». Не верьте, когда вам скажут, что Ренат Давлетьяров снял «самостоятельное кино». Ни боже мой! Диалоги повторяются даже не дословно – добуквенно. (Пара «нововведений», затрагивающих прошлое героинь, вообще несущественны). Также дублируются и почти все сцены, причем иногда даже на уровне раскадровки. Я не поленилась, взяла в руку книгу: те эпизоды, которых нет у Васильева (то есть придуманные Ростоцким), имеют место быть в «новой» экранизации Давлетьярова. Интересно, не правда ли?

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (2015)

Третье – какая-то неподвластная моей девичьей логике бессмыслица, связанная с «современными» «Зорями». (Причем чем дольше я смотрела фильм Ростоцкого, тем эта бессмыслица становилась все очевиднее). ДЛЯ ЧЕГО? Зачем надо было все это затевать, зачем надо было копировать «старую песню на новый лад»? «Ремикса» хотелось? Типа, добавим «экшена», ускорим «темпо-ритм», девочек разденем, цветокоррекцию современную обеспечим, оркестр позовем… Ну хорошо: позвали, раздели, ускорили… А дальше то что? В следующем «ремейке» лет через 20 что делать будем? Еще «быстрее, голее, громче»?.... Вот только что-то мне подсказывает, что громче уже некуда…

Вера Аленушкина