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Месть от кутюр - дублированный трейлер
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Месть от кутюр. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 13 июля 2016
Месть от кутюр – Австралия, 1951 год. Портниха Тилли Даннэдж возвращается в родной захолустный городок Дангатар, откуда её четверть века назад сослали ещё школьницей, обвинив в гибели одноклассника, сына городской шишки. Жители городка настроены настороженно, но постепенно Тилли начинает завоёвывать их доверие и внимание экстравагантными и яркими нарядами, которые она шьёт. Тилли, впрочем, приехала не с целью помириться с жителями родного города. Ей нужно выяснить, что же именно произошло в тот роковой день 25 лет назад – событий которого она не помнит, но уверена, что с тех самых пор на ней лежит проклятие. 
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katushka7677 19 августа 2016, 10:50
Фильм очень понравился, интригующий, хорошая игра актеров, много юмора.Советую посмотреть.
19 августа 2016, 10:50 Ответить
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