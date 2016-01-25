«Дедушка легкого поведения»: Рецензия Киноафиши

Комедийный жанр зачастую ошибочно воспринимается как нечто, совершенно не требующее особых затрат и таланта. Чувство юмора – явление крайне распространённое, свойственное практически каждой человеческой особи, поэтому его проявление и выражение в художественной форме кажется вполне естественным и доступным любому, кто решится за это взяться. Но одного этого ещё не достаточно, чтобы насытить жаждущую от души посмеяться публику. И так как вкусы в обществе часто не совпадают, в особенности по части кино, увеселительный жанр подвергся дифференциации. Вот и стали режиссёры делиться на тех, кто снимает чёрные, романтические, сортирные, интеллектуальные (слава Вуди Аллену), пошлые и другие комедии. Новая картина Дэна Мазера вполне может переплюнуть «Не шутите с Zоханом» по количеству вульгарных шуток, но такое их обилие не кажется уместным, когда исходит от семидесятидвухлетнего ветерана кинематографа. Именно его участие в фильме и приводит к замешательству, и вместе с тем ведёт зрителей в кинотеатры.

Останавливаться подробно на сюжете в этом случае будет излишним, так как он вряд ли способен приковать к экрану чьё-либо внимание. Безусловно, главным стержнем всего сценария стал даже не фаворит девочек Зак Эфрон, а именно Роберт Де Ниро, который в последнее время не проходит мимо любой предложенной ему роли. На протяжении долгой актёрской карьеры этот человек раскрылся, казалось бы, со всех сторон. Он снимался у Серджио Леоне, Кополлы, Скорсезе, пробовал себя в боевиках и комедиях, в которых даже переодевался в платья, чаще другого примерял на себя образ главы семейства, но до помешанного на сексе вдовца дело пока не доходило. До этих самых пор. Совсем недавно можно было увидеть его персонажа, который справлялся со смертью супруги с помощью работы в современной компании в картине «Стажёр». Вот только там он олицетворяет эталон мужчины, доказывающий, что старикам в этом мире ещё есть место. Однако в «Дедушке лёгкого поведения» после смерти жены его седую голову заполнила исключительно идея о совокуплении. В каждой сцене он не стесняется в очередной раз открыто заявить об этом, а ещё обсудить и продемонстрировать свои половые органы. В итоге дедуля, заставивший своего высоконравственного внука отправиться с ним в пляжное приключение, естественно, прикрывает свою развязность истинно благородным намерением направить юнца на путь истинный. Ибо негоже молодому парню идти на поводу у отца, работая юристом и связывая себя узами брака по расчёту.

Не стоит забывать, что речь всё же идёт о неприличной комедии, а ей подобным не так уж и важно иметь искусно вписанный в сюжет смысл и высокую художественную ценность. Такое пока что удалось, разве что, Кевину Смиту. Поэтому ставка в основном была сделана на юмор. Особо изысканных шутливых форм и пикантных острот ждать не стоит, однако есть несколько моментов, которые действительно заставляют рассмеяться в голос. В большинстве же своём шутки пошлым потоком извергаются из уст Де Ниро и закручены на его желании вступить в половой контакт. Если вас не смущает, что один из самых почитаемых актёров Голливуда может во весь экран предстать практически голышом, занимаясь самоудовлетворением, то вы ничего не потеряете от просмотра и даже поднимете себе настроение. Но не каждый способен выдержать 100 минут такого нравственного насилия, а стало быть, если вас никогда не прельщала тема разврата и порока в кино, то лучше просто обойти ленту о распущенном дедуле стороной.

Трошина Олеся