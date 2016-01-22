«Джой»: Рецензия Киноафиши

Ещё одна история Золушки

Около двух десятилетий назад мечтательная мать-одиночка, вкалывающая на нескольких работах, изобрела практически волшебную на тот момент швабру, в результате чего стала одной из самых успешных женщин-изобретательниц последнего времени. Её история вдохновила Дэвида О. Расселла снять фильм, посвящённый всем представительницам прекрасного пола, которые находят в себе силы бороться за собственное счастье, не прибегая к мужскому покровительству. Хоть картина и основана на реальных событиях, все персонажи, их поступки и действия настолько утрированы, а сцены декоративно-постановочны, что зрителей может запросто накрыть волной цинизма и недоверия. Тем не менее в любом сказе о Золушке иначе быть не может, в особенности когда такие героини встречаются в повседневности на каждом шагу. Вот только в этот раз матери главная героиня лишается не в прямом смысле, та изживает себя духовно, проводя всё время в изоляции за просмотром любимого телесериала. А вместо злобных сестёр у неё целый набор родственников, о которых надо заботиться. Отец блуждает от одной женщины к другой, но каждый раз возвращается в родной дом, так как жить ему больше негде. Завистливая сводная сестра трудится на благо увядающего семейного бизнеса, мечтая в один день разбогатеть. Бывший муж тут же, обитает в подвале и надеется зарабатывать на жизнь музыкой. Ко всей этой компании добавляются ещё двое маленьких детей и бабушка, пассивно исполняющая обязанности феи-крёстной.

С первых же секунд происходит погружение в декорации классической мыльной оперы, проецирующей преувеличенные реалии жизни современной женщины, которой всегда необходимо иметь под рукой оружие, дабы защитить себя от окружающей опасности. Дженнифер Лоуренс, она же Джой Мангано и любимая муза режиссёра, представляет от своего имени всех тех несчастных страдалиц, которые день ото дня трудятся, чтобы обеспечить существование своих близких. Прекрасного принца рядом нет, и во всей этой сказке о бизнесе для него так и не найдётся места, потому что Золушка в этот раз вооружится не туфелькой, а шваброй, которой и суждено привести её к счастью и успеху. Участие Брэдли Купера здесь сугубо посредническое и, скорее, дружеское, поэтому любовной линии можно не ждать. Джой справляется со всеми проблемами самостоятельно, находя поддержку лишь со стороны бабушки, отца своих детей и подруги детства. Все остальные так и норовят свести бедняжку с ума и вселить в неё неуверенность. Каким образом ей удаётся спокойствие и слепой альтруизм в отношении родных совмещать с жёсткостью и настойчивостью в бизнесе, так и остаётся загадкой. Айн Рэнд подобного персонажа явно бы не одобрила, но можно списать это на уклон в сказочность повествования, ведь в таком случае героини всегда всепрощающи и бесконечно добры. В поисках вдохновения и скрытых смыслов лента вряд ли сгодится, но есть в ней нечто, заставляющее проникнуться любовью. То ли дело в сюжете, напоминающем американские горки с преобладающим числом резких падений, за которыми обязательно следуют подъёмы, то ли в несменном актёрском составе Рассела, то ли в филигранно выставленных кадрах, но очарования она картина лишена, а потому приковывает к себе внимание до самого конца.

Трошина Олеся