Золушка
– Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре Элла оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами — мачехой Леди Тремэйн и ее дочерьми — Анастасией и Дризеллой. Из хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную золой, за что и получает от своих сварливых сводных сестриц прозвище — Золушка. Несмотря на злоключения, выпавшие на ее долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые тяжелые моменты находится что-то, что помогает ей думать о хорошем: например, случайная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не предполагает, что встретилась с самим принцем, и что вскоре Фея-крестная навсегда поменяет её жизнь к лучшему.
