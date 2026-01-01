Английские спецслужбы вычислили в своих рядах «крота» — агента советской разведки. Он арестован, а несколько человек, входивших с ним в контакт, умерли явно не своей смертью. В управлении контрразведки усилили бдительность — ведется слежка за неблагонадежными сотрудниками, приветствуется стукачество. Под наблюдением оказывается и Роберт Джонс, сотрудник русского отдела. Однажды его находят мертвым. Отец Роберта, Фрэнк, в прошлом военный летчик, а ныне бизнесмен, в версии «несчастный случай» и «самоубийство» не верит и начинает собственное расследование.
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