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Постер фильма Предатель
6.2
Киноафиша Фильмы Предатель
6.2

Предатель

, 1986
The Whistle Blower
Великобритания / триллер / 18+
Постер фильма Предатель
6.2

О фильме

Английские спецслужбы вычислили в своих рядах «крота» — агента советской разведки. Он арестован, а несколько человек, входивших с ним в контакт, умерли явно не своей смертью. В управлении контрразведки усилили бдительность — ведется слежка за неблагонадежными сотрудниками, приветствуется стукачество. Под наблюдением оказывается и Роберт Джонс, сотрудник русского отдела. Однажды его находят мертвым. Отец Роберта, Фрэнк, в прошлом военный летчик, а ныне бизнесмен, в версии «несчастный случай» и «самоубийство» не верит и начинает собственное расследование.

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Frank
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Lord
Найджел Хэверс
Найджел Хэверс
Bob
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
сэр Эдриан Чэппл
Фелисити Дин
Cynthia
Бэрри Фостер
Greig
Гордон Джексон
Bruce
Кеннет Колли
Pickett
Дэвид Лэнгон
Government Minister
Dinah Stabb
Rose
Режиссер Саймон Лэнгтон
Сценарист Джулиан Бонд, Джон Хэйл
Композитор Джон Скотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 21 ноября 1986
Дата выхода
21 ноября 1986 Россия 16+
10 сентября 1987 Греция
21 ноября 1986 Дания
21 ноября 1986 Казахстан
10 июля 1987 США
21 ноября 1986 Украина
1 сентября 2001 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $1 500 000
Производство Portreeve, U.K. Productions Entity
Другие названия
The Whistle Blower, Kreuzfeuer der Agenten, Le dénonciateur, O Espião, Arta tradarii, Avertizorul de integritate, Denunţătorul, Drugi świat, Ilmianto, Investigazione letale, La sombra del delator, Muldvarpen, Mullvaden, Secretos de alto riesgo, The Whistleblower, Titkos világ, Η εξαφάνιση ενός κατασκόπου, Предатель

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Цитаты

Bob Jones Если идёт Большой, если я смотрю и слушаю Ромео и Джульетту, радость от этого отравлена уверенностью, что в проклятом углу сидит агент КГБ.

Отзывы о фильме

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