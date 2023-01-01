Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дикая штучка Дикая штучка
Киноафиша Фильмы Дикая штучка
Something Wild

Дикая штучка, 1986

1986 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Преуспевающий вице-президент компании Чарльз Дригз зашел пообедать в кафе и не заплатил по счету. На улице его догнала очаровательная незнакомка и пригрозила полицией. В ходе разговора оказалось, что она не имеет никакого отношения к кафе.

Лулу пригласила Чарльза в свою машину и увезла в Пенсильванию. Там она представила его своим мужем и пригласила на вечеринку с бывшими одноклассниками. На вечеринку пришел и ее бывший муж, вернувшийся из заключения.

Соперничество между Чарльзом и Реем закончилось дракой. В результате вмешательства полиции Чарльз теряет Лулу из виду, но ищет ее повсюду. И вот, когда он уже отчаялся найти ее, он встречает Лулу в том же самом кафе.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в России 7 ноября 1986
Премьера в мире 7 ноября 1986
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Джонатан Демме
Джонатан Демме
В ролях
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Лейб Ленски
Сэнди МакЛеод
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Трэйси Уолтер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дикая штучка
Замужем за мафией 6.3
Замужем за мафией (1988)
В ночи 6.4
В ночи (1985)
Подставное тело 6.8
Подставное тело (1984)
Конфискатор 6.8
Конфискатор (1984)
Жар тела 7.4
Жар тела (1981)
Бритва 7.1
Бритва (1980)
Заговор «Параллакс» 7.1
Заговор «Параллакс» (1974)
Любимая 6.0
Любимая (1998)
Пересменка 5.9
Пересменка (1984)
Рэйчел выходит замуж 7.4
Рэйчел выходит замуж (2008)
Филадельфия 7.8
Филадельфия (1993)
Дураков нет 7.7
Дураков нет (1994)
Рейтинг фильма
6.3
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Дикая штучка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Запах отвратительный: это популярное советское блюдо сейчас никто не рискнет готовить
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
«Добро пожаловать в семью»: Боярская лишь однажды показала любимую малышку
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Помните Самиру из «Клона»? После страшного ДТП ее участи не пожелаешь даже врагу
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Ширвиндты высказались о побеге из Москвы: утверждают, что Талызина ни при чем
Увезли в Израиль и выдали форму: что известно о тайном старшем сыне Бледанс
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Один из лучших актеров России: вот кто стал новым Жоржем Милославским
Памятник и пророчество: на могиле Шатунова появилась рвущая душу на части надпись
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше