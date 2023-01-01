Дикая штучка, 1986

Преуспевающий вице-президент компании Чарльз Дригз зашел пообедать в кафе и не заплатил по счету. На улице его догнала очаровательная незнакомка и пригрозила полицией. В ходе разговора оказалось, что она не имеет никакого отношения к кафе.

Лулу пригласила Чарльза в свою машину и увезла в Пенсильванию. Там она представила его своим мужем и пригласила на вечеринку с бывшими одноклассниками. На вечеринку пришел и ее бывший муж, вернувшийся из заключения.

Соперничество между Чарльзом и Реем закончилось дракой. В результате вмешательства полиции Чарльз теряет Лулу из виду, но ищет ее повсюду. И вот, когда он уже отчаялся найти ее, он встречает Лулу в том же самом кафе.