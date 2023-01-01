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Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота
Allan Quatermain And The Lost City Of Gold
Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота, 1986
1986 / США
5.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Жанр:
комедия
приключения
боевик
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5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1986
Премьера в России
18 декабря 1986
Премьера в мире
17 декабря 1986
Возраст
18+
MPAA
PG
Бюджет
$13 000 000
Режиссер
Гэри Нелсон
В ролях
Ричард Чемберлен
Шэрон Стоун
Джеймс Эрл Джонс
Роберт Доннер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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