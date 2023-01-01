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Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота
Киноафиша Фильмы Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота
Allan Quatermain And The Lost City Of Gold

Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота, 1986

1986 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 18 декабря 1986
Премьера в мире 17 декабря 1986
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $13 000 000
Режиссер
Гэри Нелсон
В ролях
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Роберт Доннер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота 2 постера
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