Одинокая женщина желает познакомиться, 1986

В центре сюжета – работница ателье Клавдия Почукаева, немолодая женщина, чья личная жизнь так и не сложилась. Устав ждать прекрасного принца, 43-летняя Клавдия решается на отчаянный по советским временам шаг и под покровом ночи расклеивает объявления, начинающиеся со слов “Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной”.

Отклик на призыв героини приходит неожиданно быстро и от неожиданного для Клавдии претендента. Им становится сильно пьющий, но интеллигентный Валентин, бывший цирковой артист без работы и крыши над головой, которому когда-то пришлось бросить карьеру на арене из-за травмы и последующей инвалидности.

Неприятно удивленная Клавдия из вежливости и жалости все же не дает Валентину окончательный от ворот поворот, и постепенно между героями начинает возникать взаимная симпатия. Однако друзья и коллеги женщины враждебно настроены по отношению к новому знакомому, и Клавдии предстоит сделать нелегкий выбор.

Советскую картину об одиночестве и поиске своего счастья с Ириной Купченко и Александром Збруевым в главных ролях снял Вячеслав Криштофович, режиссер фильмов “Перед экзаменом” (1977) и “Два гусара” (1984). Сценарий к ленте написал Виктор Мережко, подаривший кинематографу такие сюжеты для картин “Полеты во сне и наяву” (1982) и “Вас ожидает гражданка Никанорова” (1978).