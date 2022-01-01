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Одинокая женщина желает познакомиться Одинокая женщина желает познакомиться
Киноафиша Фильмы Одинокая женщина желает познакомиться

Одинокая женщина желает познакомиться, 1986

1986 / СССР
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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В центре сюжета – работница ателье Клавдия Почукаева, немолодая женщина, чья личная жизнь так и не сложилась. Устав ждать прекрасного принца, 43-летняя Клавдия решается на отчаянный по советским временам шаг и под покровом ночи расклеивает объявления, начинающиеся со слов “Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной”.

Отклик на призыв героини приходит неожиданно быстро и от неожиданного для Клавдии претендента. Им становится сильно пьющий, но интеллигентный Валентин, бывший цирковой артист без работы и крыши над головой, которому когда-то пришлось бросить карьеру на арене из-за травмы и последующей инвалидности.

Неприятно удивленная Клавдия из вежливости и жалости все же не дает Валентину окончательный от ворот поворот, и постепенно между героями начинает возникать взаимная симпатия. Однако друзья и коллеги женщины враждебно настроены по отношению к новому знакомому, и Клавдии предстоит сделать нелегкий выбор.

Советскую картину об одиночестве и поиске своего счастья с Ириной Купченко и Александром Збруевым в главных ролях снял Вячеслав Криштофович, режиссер фильмов “Перед экзаменом” (1977) и “Два гусара” (1984). Сценарий к ленте написал Виктор Мережко, подаривший кинематографу такие сюжеты для картин “Полеты во сне и наяву” (1982) и “Вас ожидает гражданка Никанорова” (1978).

  • Писатель Виктор Мережко неоднократно признавался, что на сценарий к фильму его вдохновило объявление, увиденное им на столбе во время вечерней прогулки с дочкой. В начале 1980-х годов такая “реклама” считалась чем-то из ряда вон выходящим. Мережко за месяц написал сценарий и озаглавил его по первой строчке того самого объявления – “Одинокая женщина желает познакомиться”. После утверждения в Госкино сценарий Мережко попал на киностудию имени Довженко в руки режиссера Вячеслава Криштофовича, который на тот момент был знаменит экранизациями классики для советского телевидения и давно мечтал снять полнометражный художественный фильм.
  • На момент съемок фильма Виктор Мережко считался самым “модным” кинодраматургом в стране.
  • На момент съемок Ирине Купченко исполнилось 38 лет. По ее признанию, роль Клавдии она получила благодаря своему амплуа “одинокой женщины”.
  • Александр Збруев рассказывал, что за роль опустившегося алкоголика Валентина взялся, чтобы уйти от вечного образа Григория Ганжи из “Большой перемены”.
  • Изначально фильм хотели снимать в Киеве, но после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года съемки перенесли в Харьков. Ателье, где работала Клавдия, снимали в городском Дворце труда, а ее дом – на Сумской улице. Объявления главная героиня расклеивала в саду Шевченко.
  • В роли Валентина Виктор Мережко хотел видеть Борислава Брундукова.
  • Художник фильма Александр Бронштейн рассказывал, что ленту снимали в “живых” интерьера настоящей квартиры в панельном доме. Хозяев помещения отблагодарили не только положенной оплатой, но и ремонтом.
  • В 1980-х года тема женского одиночества в советском кино была очень популярна: ее раскрывали в таких картинах, как “Москва слезам не верит” (1971), “Влюблен по собственному желанию” (1982), “Одиноким предоставляется общежитие” (1983).
  • Виктор Мережко предлагал на главную женскую роль кандидатуру Инны Чуриковой, но Вячеслав Криштофович решил пригласить Ирину Купченко, с которой познакомился на всесоюзном кинофестивале в Киеве за пару лет до начала работы над фильмом. Несмотря на плотный рабочий график, Ирина сразу же согласилась сыграть в картине.
  • Прослушивания на главные роли режиссер не устраивал: список актеров был утвержден без проб и сразу же отправлен на студию.
  • Несмотря на неоднозначность тем одиночества и алкоголизма, советское кинематографическое руковдство приняло фильм практически без замечаний, однако рецензии в прессе были противоречивыми.
  • Очередь за водкой, показанная в фильме, была не постновочной, а настоящей – по признанию Вячеслава Криштофовича, ее снимали “скрытой камерой” рядом с одним из винных магазинов Харькова.

По объявлению Клавдии «Одинокая женщина желает познакомиться» приходит опустившийся человек, которого она выставляет на улицу. Разочаровавшись в подобном способе знакомства, она идет снимать объявления и снова его встречает. Валентин оказывается бывшим циркачом, пострадавшим от физических и душевных травм, и отношение у Клавдии к нему складывается противоречивое.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 12 декабря 1986
Премьера в мире 12 декабря 1986
Возраст 12+
Режиссер
Вячеслав Криштофович
В ролях
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Александр Збруев
Александр Збруев
Елена Соловей
Марианна Вертинская
Марианна Вертинская
Валерий Шептекита
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одинокая женщина желает познакомиться 1 постер
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Одинокая женщина желает познакомиться
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