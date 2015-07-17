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Ханна и ее сестры Ханна и ее сестры
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Hannah And Her Sisters

Ханна и ее сестры, 1986

1986 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Главные героини - три сестры: Ханна, Ли и Холли. Ханна - актриса, образцовая мать, умная и очень красивая женщина. Ли нашла свое призвание в том, чтобы служить музой Фредерику, художнику и мизантропу. Холли всё ещё не определилась, стать ли ей актрисой или писательницей... Их тесный уютный мирок взрывается в тот момент, когда муж Ханны Элиот неожиданно осознает, что безумно влюблен в Ли. Ли тут же бросает своего пожилого любовника. А Холли, в очередной раз переживая нервный срыв, встречает Микки - телепродюсера и бывшего мужа Ханны. Обстановка накаляется до предела, когда все герои собираются вместе...

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в России 16 января 1986
Премьера в мире 16 января 1986
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $6 400 000
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Барбара Херши
Барбара Херши
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.9
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
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Постер фильма Ханна и ее сестры 2 постера
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Ретроспектива Вуди Аллена в кинотеатре "Аврора" С 23 по 26 июля в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов одного из величайших режиссеров современности Вуди Аллена. В этом году мастеру ироничных киноисторий исполняется
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17 июля 2015 00:00
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