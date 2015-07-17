Ханна и ее сестры, 1986

Главные героини - три сестры: Ханна, Ли и Холли. Ханна - актриса, образцовая мать, умная и очень красивая женщина. Ли нашла свое призвание в том, чтобы служить музой Фредерику, художнику и мизантропу. Холли всё ещё не определилась, стать ли ей актрисой или писательницей... Их тесный уютный мирок взрывается в тот момент, когда муж Ханны Элиот неожиданно осознает, что безумно влюблен в Ли. Ли тут же бросает своего пожилого любовника. А Холли, в очередной раз переживая нервный срыв, встречает Микки - телепродюсера и бывшего мужа Ханны. Обстановка накаляется до предела, когда все герои собираются вместе...