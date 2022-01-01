Бармен из «Золотого якоря», 1986

Герой фильма Николай Зверев с детства мечтал о жизни на корабле и путешествиях в дальние страны. Однако грезам не суждено было сбыться – сильнейшая морская болезнь перечеркнула все его планы. Несмотря на это, занятие Николая так или иначе оказалось связано с морем – мужчина устроился на работу в портовый бар «Золотой якорь». Однажды заведение посещает иностранный моряк и напивается так сильно, что бармену приходится отвезти его в гостиницу на своей машине. Лишь благополучно передав клиента в руки портье, Николай обнаруживает в салоне кошелек, набитый иностранной валютой. Он еще не знает, что поневоле вмешался в операцию иностранной разведки...