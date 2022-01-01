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Бармен из «Золотого якоря» Бармен из «Золотого якоря»
Киноафиша Фильмы Бармен из «Золотого якоря»

Бармен из «Золотого якоря», 1986

1986 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма Николай Зверев с детства мечтал о жизни на корабле и путешествиях в дальние страны. Однако грезам не суждено было сбыться – сильнейшая морская болезнь перечеркнула все его планы. Несмотря на это, занятие Николая так или иначе оказалось связано с морем – мужчина устроился на работу в портовый бар «Золотой якорь». Однажды заведение посещает иностранный моряк и напивается так сильно, что бармену приходится отвезти его в гостиницу на своей машине. Лишь благополучно передав клиента в руки портье, Николай обнаруживает в салоне кошелек, набитый иностранной валютой. Он еще не знает, что поневоле вмешался в операцию иностранной разведки...

  • Съемки фильма проходили в Новороссийске. Основной съемочной локацией стал бар-ресторан «Маяк», расположенный на морском вокзале. Сейчас на его месте располагается Служба капитана морского порта. 
  • Роли Макса Паттерсона и Корнелия Хаузера исполнили литовские актеры – Альгис Матуленис и Юрис Леяскалнс. 
  • В фильме звучат песни литовской группы Argo, Андрея Макаревича, а также музыка из спектаклей «Сестра Керри» Раймонда Паулса и «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова. 
  • Режиссером картины выступил выпускник Виктор Живолуб. Среди других его работ – «Я буду ждать…» (1979), «Казачья застава» (1982), «Приказано взять живым» (1984).

Динамичный и остросюжетный фильм о двух друзьях детства, учившихся вместе. Теперь они стали взрослыми и их дороги пошли разными колеями: один выбрал службу пограничника, второй же работает барменом. Но вскоре им предстоит окунуться в водоворот опасных событий, организованных шпионами других государств.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 25 августа 1986
Премьера в мире 25 августа 1986
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Живолуб
В ролях
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Олег Ли
Олег Шкловский
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Наталья Вавилова
Наталья Вавилова
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