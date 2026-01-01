Скаддер — детектив в департаменте шериффа. Во время очередного наркорейда он вынужден застрелить человека. Переживая по поводу этого инцидента, Скаддер начинает много пить, и из-за этого его увольняют с работы и распадается его брак. Во время лечения в Обществе Анонимных Алкоголиков он встречает таинственную незнакомку. Пытаясь помочь этой женщине, он погружается в мир проституции и наркотиков для того, чтобы найти убийцу. Во время расследования он постоянно находится на грани нового попадания в алкогольную зависимость.