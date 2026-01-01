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Постер фильма 8 миллионов способов умереть
5.8
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5.8

8 миллионов способов умереть

, 1986
8 Million Ways to Die
США / триллер, боевик, криминал / 18+
Постер фильма 8 миллионов способов умереть
5.8

О фильме

Скаддер — детектив в департаменте шериффа. Во время очередного наркорейда он вынужден застрелить человека. Переживая по поводу этого инцидента, Скаддер начинает много пить, и из-за этого его увольняют с работы и распадается его брак. Во время лечения в Обществе Анонимных Алкоголиков он встречает таинственную незнакомку. Пытаясь помочь этой женщине, он погружается в мир проституции и наркотиков для того, чтобы найти убийцу. Во время расследования он постоянно находится на грани нового попадания в алкогольную зависимость.

В ролях

Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Scudder
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Sarah
Александра Пол
Sunny
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Angel Maldonado
Лиза Слоун
Linda Scudder
Криста Дентон
Laurie Scudder
Вэнс Валенсия
Quintero
Вильфредо Хернандез
Hector Lopez
Рэнди Брукс
Chance
Луиза Лешин
Hector's Wife
Режиссер Хэл Эшби
Сценарист Оливер Стоун, Роберт Таун, Лоуренс Блок, Дэвид Ли Хенри
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 25 апреля 1986
Дата выхода
25 апреля 1986 Россия 18+
6 ноября 1986 Германия
25 апреля 1986 Казахстан
4 декабря 1986 Нидерланды
25 апреля 1986 США
25 апреля 1986 Украина
12 сентября 1986 Франция
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $1 305 114
Производство Producers Sales Organization (PSO)
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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