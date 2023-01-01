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Перехват, 1986

1986 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

В иностранной разведке разрабатывают план, по которому на территорию Советского Союза внедряется опытный агент, нацеленный вывести из строя стратегически важную антенну на территории космической базы. Все продумано до мелочей, но у прибрежного маяка, куда высаживается диверсант, его замечает пограничник Алексей Бахтеев. Он докладывает о нарушителе на базу и продолжает его преследование. Физически выносливому и прекрасно подготовленному террористу легко удается затеряться в толпе людей. И только благодаря усилиям самоотверженного Алексея удается задержать диверсанта.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1986
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Тарасов
В ролях
Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Яна Друзь
Леонид Кулагин
Альгимантас Масюлис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перехват 2 постера
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