Перехват, 1986

В иностранной разведке разрабатывают план, по которому на территорию Советского Союза внедряется опытный агент, нацеленный вывести из строя стратегически важную антенну на территории космической базы. Все продумано до мелочей, но у прибрежного маяка, куда высаживается диверсант, его замечает пограничник Алексей Бахтеев. Он докладывает о нарушителе на базу и продолжает его преследование. Физически выносливому и прекрасно подготовленному террористу легко удается затеряться в толпе людей. И только благодаря усилиям самоотверженного Алексея удается задержать диверсанта.