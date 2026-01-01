Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Перевал разбитых сердец
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Перевал разбитых сердец

Перевал разбитых сердец

Heartbreak Ridge 18+
О фильме

О фильме

Клинт Иствуд в роли Тома Хайвея, ветерана корейской и вьетнамской кампаний. Это много выстрадавший и искалеченный войной человек…

В новой жизни ему нет места, его не понимают, и все, что ему остается, — это вино и воспоминания о прошлом. А также женщина, которая много для него значит… Однако, если потребуется, Том Хайвей сможет взяться за старое ремесло и завершить свой путь подобно воину, на поле боя…

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 5 декабря 1986
Дата выхода
5 декабря 1986 Россия 16+
18 декабря 1986 Австралия
16 апреля 1987 Аргентина
9 января 1987 Бразилия
9 января 1987 Великобритания
4 июня 1987 Германия
15 сентября 1987 Греция
20 марта 1987 Дания
9 января 1987 Ирландия
4 января 1989 Испания
19 марта 1987 Италия
5 декабря 1986 Казахстан
12 февраля 1987 Нидерланды
13 марта 1987 Португалия
5 декабря 1986 США
25 апреля 1987 Тайвань
5 декабря 1986 Украина
14 мая 1987 Уругвай
4 марта 1987 Филиппины
13 марта 1987 Финляндия
4 марта 1987 Франция
23 января 1987 Швеция
31 января 1987 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $42 724 017
Производство Jay Weston Productions, The Malpaso Company
Другие названия
Heartbreak Ridge, El guerrero solitario, Le maître de guerre, Bojové nasazení, El sargento de hierro, El sergent de ferro, Elitesoldaten, Gunny, Halálhágó, Kartelio ketera, Murtud südamete kõrgendik, O Destemido Senhor da Guerra, O Sargento de Ferro, O stratiotis, Sergentul Highway, Vết Sẹo Trong Tim, Vojnicina, Vojničina, Wzgórze Rozdartych Serc, Wzgórze Zlamanych Serc, Wzgórze Złamanych Serc, Zorlu Yokuş, Ο στρατιώτης, Гребен срцепарајуће туге, Перевал разбитых сердец, Хълмът на храбрите, हार्टब्रेक रिज, ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場, 魔鬼士官長
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Марша Мейсон
Эверет МакГилл
Моузес Ганн
Айлин Хекарт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Jail Binger Я не люблю солдатиков.
Highway Что ты сказал?
Jail Binger Если хочешь отжать этого щенка, не надо так усердно смазывать его, солдафон.
Highway Похоже, ты человек с опытом.
Jail Binger Что, черт возьми, это должно значить, грязная сволочь?
Highway Это значит: учти, я злой, опасный и усталый. Я ем колючую проволоку и писаю напалмом, и могу попасть пулей в задницу блохи с двухсот метров. Так что лучше иди лапу кому-нибудь другому лизать, морда-пёсина, пока я тебе морду не вдавлю.
Jail Binger Не будешь таким умным с ртом полным твоих с#к, солдафон!
Highway [передаёт сигару молодому] Держи это, парень. Кажется, война только что началась.
