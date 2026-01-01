Jail Binger Я не люблю солдатиков.

Highway Что ты сказал?

Jail Binger Если хочешь отжать этого щенка, не надо так усердно смазывать его, солдафон.

Highway Похоже, ты человек с опытом.

Jail Binger Что, черт возьми, это должно значить, грязная сволочь?

Highway Это значит: учти, я злой, опасный и усталый. Я ем колючую проволоку и писаю напалмом, и могу попасть пулей в задницу блохи с двухсот метров. Так что лучше иди лапу кому-нибудь другому лизать, морда-пёсина, пока я тебе морду не вдавлю.

Jail Binger Не будешь таким умным с ртом полным твоих с#к, солдафон!