Клинт Иствуд в роли Тома Хайвея, ветерана корейской и вьетнамской кампаний. Это много выстрадавший и искалеченный войной человек…
В новой жизни ему нет места, его не понимают, и все, что ему остается, — это вино и воспоминания о прошлом. А также женщина, которая много для него значит… Однако, если потребуется, Том Хайвей сможет взяться за старое ремесло и завершить свой путь подобно воину, на поле боя…
|5 декабря 1986
|Россия
|16+
|18 декабря 1986
|Австралия
|16 апреля 1987
|Аргентина
|9 января 1987
|Бразилия
|9 января 1987
|Великобритания
|4 июня 1987
|Германия
|15 сентября 1987
|Греция
|20 марта 1987
|Дания
|9 января 1987
|Ирландия
|4 января 1989
|Испания
|19 марта 1987
|Италия
|5 декабря 1986
|Казахстан
|12 февраля 1987
|Нидерланды
|13 марта 1987
|Португалия
|5 декабря 1986
|США
|25 апреля 1987
|Тайвань
|5 декабря 1986
|Украина
|14 мая 1987
|Уругвай
|4 марта 1987
|Филиппины
|13 марта 1987
|Финляндия
|4 марта 1987
|Франция
|23 января 1987
|Швеция
|31 января 1987
|Япония