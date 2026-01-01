Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ревность
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Ревность

Ревность

Heartburn 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ее зовут Рэйчел. Она пишет кулинарные книги, которые издаются большими тиражами, и втайне мечтает о собственном ребенке. Его зовут Марк. Он — преуспевающий журналист из Вашингтона и неисправимый ловелас. Они познакомились тогда, когда им уже успели «набить оскомину» прошлые неудачные романы и супружества. Они встретились и решили, что в этот раз все будет по-серьезному.

Марк и Рэйчел играют свадьбу, обустраивают новое жилище и у них рождается первенец. Спустя какое-то время Рэйчел вновь беременеет, и перед самыми родами она узнаёт, что всё это время у супруга был роман с другой женщиной. Она уходит от него, однако вскоре у него появится ещё один шанс вернуть семью…

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 25 июля 1986
Премьера в мире 20 июля 1986
Дата выхода
20 июля 1986 Россия 16+
1 января 1987 Австрия 12
29 января 1987 Германия
26 декабря 1986 Дания
9 января 1987 Ирландия 15
20 июля 1986 Казахстан
25 июля 1986 США
20 июля 1986 Украина
25 июля 1986 Финляндия K-12
10 октября 1986 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $25 314 189
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Heartburn, El difícil arte de amar, Sodbrennen, A Difícil Arte de Amar, La brûlure, Decepción, Dragoste frântă, Féltékenység, Gorušica, Heart Burn, Heartburn - Affari di cuore, Heartburn: i gode og onde dager, Hořkost, I lust och nöd, Pálenie záhy, Plamteca srca, Se acabó el pastel, Sydän karrella, Til ægteskabet os skiller, Tzvita B'Lev, Vägen från mannens hjärta, Zgaga, Φλογισμένες σχέσεις, Горещо сърце, Ревность, Ревнощі, 心みだれて, 心火
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Джек Николсон
Джек Николсон
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Mark Forman [отвезти очень беременную Рэйчел в больницу] Просто дыши ровно, ты справишься.
Rachel Samstat [запыхавшись] Я не хочу это делать, дорогая. Может, кто-то другой сделает?
