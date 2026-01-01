Ее зовут Рэйчел. Она пишет кулинарные книги, которые издаются большими тиражами, и втайне мечтает о собственном ребенке. Его зовут Марк. Он — преуспевающий журналист из Вашингтона и неисправимый ловелас. Они познакомились тогда, когда им уже успели «набить оскомину» прошлые неудачные романы и супружества. Они встретились и решили, что в этот раз все будет по-серьезному.

Марк и Рэйчел играют свадьбу, обустраивают новое жилище и у них рождается первенец. Спустя какое-то время Рэйчел вновь беременеет, и перед самыми родами она узнаёт, что всё это время у супруга был роман с другой женщиной. Она уходит от него, однако вскоре у него появится ещё один шанс вернуть семью…