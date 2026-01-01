Фильм повествует о судьбе Микеланджело Караваджо, еще в юности проявившем свой художественный талант. Однако не только искусство занимало место в его жизни: бурные оргии, скандалы и драки носили отнюдь не второстепенный характер. Помимо кинематографа Джармена всегда привлекала и живопись, и литература. Также он известен как клипмейкер групп Pet Shop Boys, Smiths и Марка Алмонда. Ровно десять лет назад режиссер, зараженный ВИЧ и уже к тому времени почти ослепший, скончался. "Серебряный Медведь" на Берлинском кинофестивале 1986 года.