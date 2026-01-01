Оповещения от Киноафиши
Караваджо
6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
Караваджо

Караваджо

Caravaggio 18+
О фильме

Фильм повествует о судьбе Микеланджело Караваджо, еще в юности проявившем свой художественный талант. Однако не только искусство занимало место в его жизни: бурные оргии, скандалы и драки носили отнюдь не второстепенный характер. Помимо кинематографа Джармена всегда привлекала и живопись, и литература. Также он известен как клипмейкер групп Pet Shop Boys, Smiths и Марка Алмонда. Ровно десять лет назад режиссер, зараженный ВИЧ и уже к тому времени почти ослепший, скончался. "Серебряный Медведь" на Берлинском кинофестивале 1986 года.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 14 февраля 1986
Дата выхода
29 августа 1986 Россия 18+
1 октября 1987 Австралия
19 декабря 1990 Испания
29 августа 1986 Казахстан
25 сентября 2025 Нидерланды 16
29 августа 1986 США
29 августа 1986 Украина
1 января 1993 Чехия 15+
25 августа 1989 Швеция
8 августа 1987 Япония G
Бюджет 450 000 GBP
Сборы в мире $30 525
Производство British Film Institute (BFI), Channel Four Television
Другие названия
Caravaggio, Караваджо, Karavadžas, Καραβάτζο, Каравађо, カラヴァッジオ, 卡拉瓦乔, 浮世绘
Режиссер
Дерек Джармен
В ролях
Найджел Терри
Шон Бин
Шон Бин
Гарри Купер
Гарри Купер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8

6.8
10 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Caravaggio [после того, как Рануччо ударил ножом, Караваджо касается раны и видит кровь] Братья по крови!
[Рануччо целует его]
