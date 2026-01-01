Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм повествует о судьбе Микеланджело Караваджо, еще в юности проявившем свой художественный талант. Однако не только искусство занимало место в его жизни: бурные оргии, скандалы и драки носили отнюдь не второстепенный характер. Помимо кинематографа Джармена всегда привлекала и живопись, и литература. Также он известен как клипмейкер групп Pet Shop Boys, Smiths и Марка Алмонда. Ровно десять лет назад режиссер, зараженный ВИЧ и уже к тому времени почти ослепший, скончался. "Серебряный Медведь" на Берлинском кинофестивале 1986 года.
|29 августа 1986
|Россия
|18+
|1 октября 1987
|Австралия
|19 декабря 1990
|Испания
|29 августа 1986
|Казахстан
|25 сентября 2025
|Нидерланды
|16
|29 августа 1986
|США
|29 августа 1986
|Украина
|1 января 1993
|Чехия
|15+
|25 августа 1989
|Швеция
|8 августа 1987
|Япония
|G