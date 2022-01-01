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3 новеллы
3 новеллы, 1986
1986 / СССР
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
О фильме
Три истории о том, как горожанам необходима природа.
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1986
Премьера в России
7 сентября 1986
Премьера в мире
7 сентября 1986
Возраст
0+
Режиссер
Елена Баринова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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