3 новеллы, 1986

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Три истории о том, как горожанам необходима природа. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1986 Премьера в России 7 сентября 1986 Премьера в мире 7 сентября 1986 Возраст 0+ Режиссер Елена Баринова Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат