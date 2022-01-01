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3 новеллы
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3 новеллы, 1986

1986 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Три истории о том, как горожанам необходима природа.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 7 сентября 1986
Премьера в мире 7 сентября 1986
Возраст 0+
Режиссер
Елена Баринова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма 3 новеллы 1 постер
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