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Постер фильма Кинг Конг жив
Постер фильма Кинг Конг жив
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Кинг Конг жив

Кинг Конг жив

King Kong Lives 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кинг Конгу делают гигантскую трансплантацию сердца, а потом он получает себе прекрасную возлюбленную, о которой можно только мечтать — она высокого роста, с впечетляющей фигурой и великолепными зубами. Леди Конг из Индонезии помогает его выздоровлению. Военные, естественно, пытаются их убить. Сам гигантский примат погибает, а его подруга производит на свет малыша.

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 16 декабря 1986
Дата выхода
19 декабря 1986 Россия 12+
26 декабря 1986 Австралия
16 декабря 1986 Испания 16
23 декабря 1986 Италия
19 декабря 1986 Казахстан
19 декабря 1986 США
19 декабря 1986 Украина
8 апреля 1987 Франция
27 декабря 1986 Япония R18+
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $4 711 220
Производство De Laurentiis Entertainment Group (DEG)
Другие названия
King Kong Lives, King Kong 2, King Kong žije, King Kong II, A Volta de King Kong, King Kong 2: A História Continua, King Kong 2: I epistrofi, King Kong elää, King Kong elab, King Kong lebt, King Kong lever, King Kong visszatér, King Kong Vive!, King Kong yaşıyor, King Kong živi, King Kong żyje, King Kongas gyvas, Le retour de King Kong, Кинг Конг е жив, Кинг-Конг жив, Кінг Конг живий, キングコング2, 大金刚第二集, 金刚复活
Режиссер
Джон Гиллермин
В ролях
Брайан Кервин
Джордж Йасоми
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Джон Эштон
Марк Клемент
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
4 IMDb
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Кинг Конг жив

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