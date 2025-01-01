Кинг Конгу делают гигантскую трансплантацию сердца, а потом он получает себе прекрасную возлюбленную, о которой можно только мечтать — она высокого роста, с впечетляющей фигурой и великолепными зубами. Леди Конг из Индонезии помогает его выздоровлению. Военные, естественно, пытаются их убить. Сам гигантский примат погибает, а его подруга производит на свет малыша.
|19 декабря 1986
|Россия
|12+
|26 декабря 1986
|Австралия
|16 декабря 1986
|Испания
|16
|23 декабря 1986
|Италия
|19 декабря 1986
|Казахстан
|19 декабря 1986
|США
|19 декабря 1986
|Украина
|8 апреля 1987
|Франция
|27 декабря 1986
|Япония
|R18+