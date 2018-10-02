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Кин-дза-дза Кин-дза-дза
Киноафиша Фильмы Кин-дза-дза

Кин-дза-дза, 1986

1986 / СССР
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Удивительная история прораба одного из советских строительных трестов Владимира Николаевича Машкова, который отправился в гастроном за макаронами, но благодаря странному субъекту, разгуливающему по зимней Москве босиком и со странной конструкцией в руках, оказался среди песков планеты Плюк в галактике Кин-дза-дза.

  • Изначально картина должна была называться “Космическая пыль” – по эпизоду с продавцом такой пыли в исполнении Леонида Ярмольника. После многочисленных правок сцена была вырезана. В итоге новым названием лента стала обязана Евгению Леонову, который в перерывах на площадке напевал “У меня портфель-фель-фель, а в портфеле киндза-дза-дза-дза”.
  • На роль пацака Би был утвержден Валентин Гафт, но накануне съемок актер отказался от работы.
  • Роль одного из чатлан предназначалась Бориславу Брондукову, но, к сожалению, у него случился инсульт. Персонажа Брондукова вычеркнули из сценария, но фамилию актера оставили в титрах вместе со снимком с проб.
  • Режиссер картины Георгий Данелия появился в фильме в небольшой роли Абрадокса.
  • Роль Скрипача исполнил Левон Габриадзе, сын сценариста картины Резо Габриадзе.
  • Пепелац создали из обрезанной хвостовой части самолета. Само название имеет грузинские корни – от слова “пепел” (“бабочка”).

Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. А все эта встреча со студентом в кроличьей шапке с большой сумкой и с каким-то маленьким устройством — «машинкой перемещения», как он ее сам называл.

Короче, нажал на кнопку — и оказался вместе с молодым человеком в пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, а на планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали…

8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 1 декабря 1986
Премьера в мире 1 декабря 1986
Возраст 0+
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Лео Габриадзе
Лео Габриадзе
Ольга Машная
Ольга Машная
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кин-дза-дза 3 постера
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
16:45 от 300 ₽
Полное расписание и билеты

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2 октября 2018 17:34
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«Кин-дза-дза» в кинотеатрах

сб 30 пн 1 ср 3
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Условные обозначения Помощь с билетами
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