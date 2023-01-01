Цвет денег, 1986

Эдди Фелсон, профессиональный бильярдист на пенсии, однажды встречает молодого и очень талантливого игрока Винсента. Эдди решает вспомнить молодость и берет Винсента в ученики, ставя целью не только хорошенько подзаработать, но и выиграть чемпионат страны. Но самой большой сложностью становится характер Винса, который всегда играет на победу и отказывается идти на маленькие хитрости ради большего куша.
Потстаревший мастер бильярда берет шевство над самоуверенным, но талантливым протеже. У учителя цель - заработать денег, ученик же играет только ради победы.