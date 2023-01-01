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The Color Of Money

Цвет денег, 1986

1986 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Эдди Фелсон, профессиональный бильярдист на пенсии, однажды встречает молодого и очень талантливого игрока Винсента. Эдди решает вспомнить молодость и берет Винсента в ученики, ставя целью не только хорошенько подзаработать, но и выиграть чемпионат страны. Но самой большой сложностью становится характер Винса, который всегда играет на победу и отказывается идти на маленькие хитрости ради большего куша.

  • Название знаменитой игры “Doom” было взято из этого фильма. Разработчикам игры очень понравился ответ Тома Круза на вопрос о том, что у него в чемодане. 
  • Фильм снят по мотивам одноименного романа Уолтера Тевиса.
  • Большинство ударов Том Круз и Пол Ньюмен выполняли самостоятельно и без дублеров. Дублер заменил Круза только в одном из эпизодов, сделав сложный удар-перескок. Мартин Скорсезе решил, что это проще, чем тратить несколько дней, ожидая, пока актер научится удару.
  • В эпизодических ролях появились многие известные профессиональные игроки в бильярд, а также сам режиссер картины Мартин Скорсезе.
  • Герои фильма играют в американскую разновидность пула “Пул-9 шаров”.
  • Название фильма - намек на то, что цвет сукна на бильярдном столе такой же, как и у американских долларов.

Потстаревший мастер бильярда берет шевство над самоуверенным, но талантливым протеже. У учителя цель - заработать денег, ученик же играет только ради победы.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 8 октября 1986
Премьера в мире 8 октября 1986
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Том Круз
Том Круз
Мэри Элизабет Мастрантонио
Хелен Шэйвер
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Все актеры и съемочная группа
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Цвет денег
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